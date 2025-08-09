Інвестиції з Польщі в Одесу — які перспективи

Польські інвестори в Одесі. Фото: ОМР

В Одесі представники Польщі та міська влада обговорили інвестиційні проєкти та шляхи участі польських компаній у відновленні міста. Йшлося про індустріальні парки, виробничі потужності та нові можливості для бізнесу.

Про це у суботу, 9 серпня, повідомили в Одеській міській раді.

За інформацією мерії, делегація стала найбільшою з часів візиту президента Польщі Анджея Дуди. Голова правління Польської агенції інвестицій і торгівлі Анджей Дихо заявив, що Одеса вже стала важливим пунктом для польських підприємців, а найближчим часом тут планують відкрити закордонний офіс агенції.

У заході взяв участь і Генеральний консул Польщі в Одесі Яцек Гоцловський, який підтвердив підтримку польського уряду в активізації інвестицій в Україні.

Пріоритети для бізнесу в Одесі

Відомо, що серед тем зустрічі — обмін досвідом з управління індустріальними парками, створення спільних виробництв та залучення польських компаній до інфраструктурних проєктів.

В Одесі вже визначили дві зони пріоритетного розвитку, де бізнес отримає пільгові умови.

В Одесі вже визначили дві зони пріоритетного розвитку, де бізнес отримає пільгові умови.