Як оцінюють стан пам'яток архітектури в Одесі городяни

Оперний театр. Фото:Новини.LIVE

Одеса — місто з унікальною архітектурою та багатою історією. Південна Пальміра славиться своїми пам’ятками, які приваблюють туристів та кожного дня радують місцевих. Проте все частіше з'являються новини про руйнування старовинних будинків, десь відвалюється ліпнина, десь балкони, а деякі взагалі можуть зруйнуватися будь-якої миті. З кожним роком ситуація лише погіршується, але поки що є можливість насолодитися красою минулого, яку звели імениті архітектори.

Журналісти Новини.LIVE вирішили запитати в одеситів та гостей міста, як вони оцінюють стан пам'яток архітектури?

Жива історія

Для багатьох мешканців і гостей Південної Пальміри старовинні будівлі та скульптури — це не лише архітектурні об’єкти, а жива історія міста. Навіть якщо вони не ідеальні, ці пам’ятки створюють особливу атмосферу і додають місту автентичності.

"Не дуже дивилися. Місто старе, я знаю, цікаве, бо побудовано було хорошим архітектором. Я бачу, що такі тут скульптури захищені ЮНЕСКО. Не знаю, мені подобається все тут", — ділиться турист Яніс.

Турист Яніс скульптури Одеси. Фото:Новини.LIVE

Для деяких одеситів і гостей міста старі будівлі мають свою неповторну атмосферу, навіть якщо вони потребують ремонту. Занедбаність не завжди сприймається як мінус — у ній теж можна знайти певний шарм і красу.

"Я насолоджуюсь такими пам'ятниками. Є, звичайно, застарілі, а є такі прекрасні місця, поряд з якими можна добре відпочити. Бувають і занедбані, але ж у занедбаності теж можна знайти свою красу", — каже відпочивальниця Тетяна.

Відпочивальниця Тетяна про красу одеських вулиць. Фото: Новини.LIVE

Занепад пам’яток

Багато будівель в Одесі перебувають у поганому стані, і це викликає занепокоєння у місцевих мешканців та експертів. Реставрація пам’яток архітектури — необхідність для збереження культурної спадщини міста, адже без ремонту вони можуть безповоротно втратити свою цінність.

"Я навчаюся на архітектурі і вважаю, що багато історичних пам'яток треба реставрувати. Стан пам'яток в Одесі дуже поганий.", — зазначає одеситка Вікторія.

Одеситка Вікторія про реставрацію. Фото: Новини.LIVE

Відновлення пам’яток не лише зберігає історію, а й підтримує туристичний імідж Одеси, що має велике значення для розвитку місцевої економіки. Однак через занедбаний стан багатьох будівель місто ризикує втратити частину своєї унікальності. Місцеві жителі закликають до системної реставрації, щоб зберегти спадщину для майбутніх поколінь і уникнути хаотичної забудови, яка може зруйнувати автентичність Одеси.

"Якщо говорити про будівлі, то їхній стан дуже поганий. Навіть пам'ятки архітектури не реставровані. Треба реставрувати все, адже це наше місто, наша історія. Я не хочу, щоб його забудували якимись "Кадорами", скажімо так", — розповідає місцева жителька Олена.

Місцева жителька Олена про необхідність відновлення та реставрації. Фото: Новини.LIVE

Реставрація в Одесі

Війна в Україні значно вплинула на стан історичних будівель Одеси. Через обмеження ресурсів та небезпеку, реставрація багатьох пам’яток відкладена, що призводить до подальшого занепаду.

"Дивлячись на центральну площу, все виглядає непогано, але я вперше в Одесі і при в’їзді бачив багато будівель у занедбаному стані. Старі пам’ятки дійсно потребують відновлення. Я розумію, що зараз не найкращий час через війну, але ця проблема існує вже багато років. Сподіваюся, після війни ситуація покращиться", — розповідає турист Максим.

Турист Максим про перші враження від архітектури Одеси. Фото:Новини.LIVE

Пам’ятки архітектури Одеси — це не лише каміння і стіни, а жива історія міста, його душа і культурний код. Сьогодні багато з них потребують уваги і реставрації, а війна наклала додаткові труднощі на цей процес. Проте надія на відновлення і збереження спадщини залишається, а місто продовжує надихати одеситів та гостей міста своєю красою та унікальністю.

Раніше ми писали про пам'ятник архітектури за 4 мільйони доларів, а також про зруйновані пам'ятки в Одесі.