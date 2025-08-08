Как оценивают состояние памятников архитектуры в Одессе горожане

Оперный театр. Фото: Новини.LIVE

Одесса — город с уникальной архитектурой и богатой историей. Южная Пальмира славится своими достопримечательностями, которые привлекают туристов и каждый день радуют местных. Однако все чаще появляются новости о разрушении старинных домов, где-то отваливается лепнина, где-то балконы, а некоторые вообще могут разрушиться в любой момент. С каждым годом ситуация только ухудшается, но пока что есть возможность насладиться красотой прошлого, которую возвели именитые архитекторы.

Журналисты Новини.LIVE решили спросить у одесситов и гостей города, как они оценивают состояние памятников архитектуры?

Живая история

Для многих жителей и гостей Южной Пальмиры старинные здания и скульптуры — это не только архитектурные объекты, а живая история города. Даже если они не идеальны, эти памятники создают особую атмосферу и добавляют городу аутентичности.

"Не очень смотрели. Город старый, я знаю, интересный, потому что построен был хорошим архитектором. Я вижу, что здесь скульптуры защищены ЮНЕСКО. Не знаю, мне нравится все здесь", — делится турист Янис.

Турист Янис скульптуры Одессы. Фото: Новини.LIVE

Для некоторых одесситов и гостей города старые здания имеют свою неповторимую атмосферу, даже если они нуждаются в ремонте. Заброшенность не всегда воспринимается как минус — в ней тоже можно найти определенный шарм и красоту.

"Я наслаждаюсь такими памятниками. Есть, конечно, устаревшие, а есть такие прекрасные места, рядом с которыми можно хорошо отдохнуть. Бывают и заброшенные, но ведь в запущенности тоже можно найти свою красоту", — говорит отдыхающая Татьяна.

Отдыхающая Татьяна о красоте одесских улиц. фото: Новини.LIVE

Упадок памятников

Многие здания в Одессе находятся в плохом состоянии, и это вызывает беспокойство у местных жителей и экспертов. Реставрация памятников архитектуры — необходимость для сохранения культурного наследия города, ведь без ремонта они могут безвозвратно потерять свою ценность.

"Я учусь на архитектуре и считаю, что многие исторические памятники надо реставрировать. Состояние памятников в Одессе очень плохое.", — отмечает одесситка Виктория.

Одесситка Виктория о реставрации, фото: Новини.LIVE

Восстановление памятников не только сохраняет историю, но и поддерживает туристический имидж Одессы, что имеет большое значение для развития местной экономики. Однако из-за запущенного состояния многих зданий город рискует потерять часть своей уникальности. Местные жители призывают к системной реставрации, чтобы сохранить наследие для будущих поколений и избежать хаотичной застройки, которая может разрушить аутентичность Одессы.

"Если говорить о зданиях, то их состояние очень плохое. Даже памятники архитектуры не реставрированы. Надо реставрировать все, ведь это наш город, наша история. Я не хочу, чтобы его застроили какими-то "Кадорами", скажем так", — рассказывает местная жительница Елена.

Местная жительница Елена о необходимости восстановления и реставрации. Фото: Новини.LIVE

Реставрация в Одессе

Война в Украине значительно повлияла на состояние исторических зданий Одессы. Из-за ограничения ресурсов и опасности, реставрация многих памятников отложена, что приводит к дальнейшему упадку.

"Глядя на центральную площадь, все выглядит неплохо, но я впервые в Одессе и при въезде видел много зданий в запущенном состоянии. Старые памятники действительно нуждаются в восстановлении. Я понимаю, что сейчас не лучшее время из-за войны, но эта проблема существует уже много лет. Надеюсь, после войны ситуация улучшится", — рассказывает турист Максим.

Турист Максим о первых впечатлениях от архитектуры Одессы. Фото: Новини.LIVE

Памятники архитектуры Одессы — это не только камни и стены, а живая история города, его душа и культурный код. Сегодня многие из них требуют внимания и реставрации, а война наложила дополнительные трудности на этот процесс. Тем не менее надежда на восстановление и сохранение наследия остается, а город продолжает вдохновлять одесситов и гостей города своей красотой и уникальностью.

