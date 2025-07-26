Обстріл Одеси: звернення Лубінця до ЮНЕСКО

Готель, який постраждав унаслідок обстрілу Одеси. Фото: Новини.LIVE

Після чергової атаки РФ по Одесі Дмитро Лубінець направив офіційне звернення до ЮНЕСКО. Внаслідок обстрілу постраждали унікальні пам’ятки архітектури, що входять до списку світової спадщини. Україна вимагає міжнародної реакції.

Про це у п'ятницю, 25 липня, омбудсман повідомив у своєму Telegram-каналі.

Реклама

Читайте також:

Лубінець закликає ЮНЕСКО реагувати на обстріли Одеси

Лубінець звернувся до ЮНЕСКО після обстрілу, який стався 24 липня та спричинив значні пошкодження семи історичних будівель. Серед зруйнованих об'єктів — пам’ятки національного значення: Воронцовський палац, будинок на Приморському бульварі, готелі "Лондонський" і "Hotel de Versal", Міщанська управа, Фруктовий пасаж і корпус станції Одеса-порт.

"Я направив офіційного листа до ЮНЕСКО з вимогою дати належну оцінку обстрілу та вжити заходів для захисту української культурної спадщини", — заявив Лубінець.

Він наголосив, що руйнування історичних будівель — це не просто злочин проти України, а проти всього цивілізованого світу.

"Це — спроба стерти історичну памʼять, національну ідентичність і культурну самобутність українського народу", — підкреслив омбудсман.

Лубінець закликає до реальних кроків

За його словами, подібні атаки свідчать про системну політику РФ щодо знищення культурного обличчя України. Станом на сьогодні, за даними омбудсмана, в Україні вже зруйновано або пошкоджено 1528 пам’яток культурної спадщини та 2359 об’єктів культурної інфраструктури. Лубінець закликає міжнародну спільноту діяти не словами, а юридичними і інституційними механізмами.

"Безкарність агресора — це прямий шлях до нових злочинів і ще більших руйнувань", — підкреслив він.

Нагадаємо, малий та середній бізнес Одеси з 1 серпня зможе отримати фінансову допомогу в оцінці збитків від обстрілів. Також ми писали, що під час обстрілу 24 липня Одеси ринок Привоз отримав значні ушкодження, чимало магазинів та павільйонів були спалені або зруйновані.