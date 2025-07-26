Обстрел Одессы: обращение Лубинца к ЮНЕСКО

Отель, который пострадал в результате обстрела Одессы. Фото: Новини.LIVE

После очередной атаки РФ по Одессе Дмитрий Лубинец направил официальное обращение в ЮНЕСКО. В результате обстрела пострадали уникальные памятники архитектуры, входящие в список мирового наследия. Украина требует международной реакции.

Об этом в пятницу, 25 июля, омбудсмен сообщил в своем Telegram-канале.

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Лубинец призывает ЮНЕСКО реагировать на обстрелы Одессы

Лубинец обратился в ЮНЕСКО после обстрела, который произошел 24 июля и вызвал значительные повреждения семи исторических зданий. Среди разрушенных объектов — памятники национального значения: Воронцовский дворец, дом на Приморском бульваре, гостиницы "Лондонский" и "Hotel de Versal", Мещанская управа, Фруктовый пассаж и корпус станции Одесса-порт.

"Я направил официальное письмо в ЮНЕСКО с требованием дать надлежащую оценку обстрелу и принять меры для защиты украинского культурного наследия", — заявил Лубинец.

Он подчеркнул, что разрушение исторических зданий — это не просто преступление против Украины, а против всего цивилизованного мира.

"Это - попытка стереть историческую память, национальную идентичность и культурную самобытность украинского народа", — подчеркнул омбудсмен.

Лубинец призывает к реальным шагам

По его словам, подобные атаки свидетельствуют о системной политике РФ по уничтожению культурного лица Украины. По состоянию на сегодня, по данным омбудсмена, в Украине уже разрушено или повреждено 1528 памятников культурного наследия и 2359 объектов культурной инфраструктуры. Лубинец призывает международное сообщество действовать не словами, а юридическими и институциональными механизмами.

"Безнаказанность агрессора — это прямой путь к новым преступлениям и еще большим разрушениям", — подчеркнул он.

Напомним, малый и средний бизнес Одессы с 1 августа сможет получить финансовую помощь в оценке ущерба от обстрелов. Также мы писали, что во время обстрела 24 июля Одессы рынок Привоз получил значительные повреждения, многие магазины и павильоны были сожжены или разрушены.