Инвестиции из Польши в Одессу - каковы перспективы

Польские инвесторы в Одессе. Фото: ОГС

В Одессе представители Польши и городские власти обсудили инвестиционные проекты и пути участия польских компаний в восстановлении города. Речь шла об индустриальных парках, производственных мощностях и новых возможностях для бизнеса.

Об этом в субботу, 9 августа, сообщили в Одесском городском совете.

Реклама

Читайте также:

В Одессе откроют офис польского агентства

По информации мэрии, делегация стала крупнейшей со времен визита президента Польши Анджея Дуды. Председатель правления Польского агентства инвестиций и торговли Анджей Дыхо заявил, что Одесса уже стала важным пунктом для польских предпринимателей, а в ближайшее время здесь планируют открыть зарубежный офис агентства.

В мероприятии принял участие и Генеральный консул Польши в Одессе Яцек Гоцловский, который подтвердил поддержку польского правительства в активизации инвестиций в Украину.

Приоритеты для бизнеса в Одессе

Известно, что среди тем встречи — обмен опытом по управлению индустриальными парками, создание совместных производств и привлечение польских компаний к инфраструктурным проектам.

В Одессе уже определили две зоны приоритетного развития, где бизнес получит льготные условия.

Напомним, мы писали, куда украинцам инвестировать первые 100 долларов. Также сообщали, что в 2025 году инвестирование в недвижимость остается надежным способом сохранения капитала, особенно в сегменте квартир, которые имеют высокую ликвидность.