Главная Одесса Чапаев или Цеховая — одесситам предложили определиться

Чапаев или Цеховая — одесситам предложили определиться

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2025 15:51
Переименование улиц в Одессе - где проголосовать
Девушка смотрит в телефон. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе стартовало электронное обсуждение по переименованию двух городских объектов. Жители могут высказать свое мнение до 10 октября на официальном портале "Социально активный гражданин". Приобщиться могут все совершеннолетние одесситы, зарегистрированные в городе.

Об этом в воскресенье, 10 августа, сообщили в Одесском городском совете.

Читайте также:

Переименование в Одессе: какие новые названия

В мэрии говорят, что одесситы могут повлиять на то, как будут звучать названия их улиц. Городские власти вынесли на общественное обсуждение переименование двух объектов топонимики.

Предлагается изменить переулок Молокова в Киевском районе на переулок Ирины Поповой. А улица Чапаева в Хаджибейском районе может получить название Цеховая.

Где проголосовать за переименование улиц

Обсуждение продлится два месяца — с 10 августа по 10 октября 2025 года. Все желающие, кто имеет регистрацию в Одессе и достиг 18 лет, могут проголосовать на портале citizen.omr.gov.ua. Для этого надо зарегистрироваться через электронную подпись, "Дія.Підпис" или BankID и создать личный кабинет.

В системе можно выбрать вариант "Да" или "Нет" по каждому объекту отдельно, а также оставить комментарий или предложение. Результаты голосования будут обновляться в режиме реального времени.

Городской совет призывает жителей активно участвовать, чтобы новые названия отражали современный дух города и его историю.

Напомним, в Одессе представители Польши и городские власти обсудили инвестиционные проекты и пути участия польских компаний в восстановлении города. Также мы писали, что Александр Усик встретился с победителем благотворительного аукциона, который состоялся в Одессе.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
