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Головна Одеса В Одесі з’явилась вулиця на честь Едуардса — яку перейменували

В Одесі з’явилась вулиця на честь Едуардса — яку перейменували

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2025 15:35
Вулицю в Одесі назвали на честь скульптора Едуардса
Вулиця Писарєва, яку перейменували. Фото: скриншот з google/maps

Вулицю Писарєва в Київському районі Одеси офіційно перейменували на честь видатного одесита — Бориса Едуардса. Він був скульптором, педагогом і засновником першої в Україні бронзової ливарні.

Про це у неділю, 19 липня, повідомили в Одеській міській раді.

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Едуардс і Одеса

Борис Едуардс народився 27 травня 1860 року в Одесі. Його мати українка з Полтавщини, а батько — британський підданий. З дитинства Борис виявляв хист до мистецтва, а перші кроки зробив у місцевій малювальній школі, де його наставником був професор міланської Академії мистецтв Луїджі Іоріні.

У 1885 році Едуардс організував першу персональну виставку скульптури в історії Одеси. Пізніше він навчався в Академії Жюльєна в Парижі та працював у студіях відомих французьких митців. Саме там створив з натури портрет Луї Пастера.

Його творчість швидко отримала визнання. Відомі критики писали про Едуардса як про митця, "який не боїться тіла і зображує його з любов’ю". У 1899 році в Зимовому саду Воронцовського палацу він влаштував масштабну виставку до 15-річчя творчої діяльності. Його роботи експонувалися в Парижі, Києві, Ризі та, звісно, в рідній Одесі.

Перша бронзова ливарня 

Борис Едуардс не лише творив, а й розвивав мистецьке життя міста. Він заснував першу в Україні бронзову ливарню для масштабних скульптур, співорганізував Літературно-артистичне товариство та Музей витончених мистецтв.

Його родовід вартий окремої історії: британське, українське, ірландське, іспанське та навіть турецьке коріння. Прадід митця був комендантом фортеці Гібралтар, а сам Борис міг успадкувати ділянку на Манхеттені, але обрав шлях митця.

У 1918 році він очолив Одеське художнє училище й працював над його перетворенням на вищий навчальний заклад. Того ж року провів свою останню виставку, що стала підсумком 35 років творчості.

Смерть Бориса Едуардса

Після еміграції у 1919 році Едуардс оселився на Мальті, де створив меморіал загиблим героям острова. Там він і помер 12 лютого 1924 року.

Нагадаємо, в Одесі тупик Леваневського офіційно перейменували на провулок Толвінського. Також ми писали, що  відомий історик запропонував "вигнати" Дюка з Одеси.

Одеса Одеська область декомунізація Новини Одеси перейменування скульптура
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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