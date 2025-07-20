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Главная Одесса В Одессе появилась улица в честь Эдуардса — какую переименовали

В Одессе появилась улица в честь Эдуардса — какую переименовали

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2025 15:35
Улицу в Одессе назвали в честь скульптора Эдуардса
Улица Писарева, которую переименовали. Фото: скриншот из google/maps

Улицу Писарева в Киевском районе Одессы официально переименовали в честь выдающегося одессита — Бориса Эдуардса. Он был скульптором, педагогом и основателем первой в Украине бронзовой литейной.

Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщили в Одесском городском совете.

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Эдуардс и Одесса

Борис Эдуардс родился 27 мая 1860 года в Одессе. Его мать украинка с Полтавщины, а отец — британский подданный. С детства Борис проявлял склонность к искусству, а первые шаги сделал в местной рисовальной школе, где его наставником был профессор миланской Академии художеств Луиджи Иорини.

В 1885 году Эдуардс организовал первую персональную выставку скульптуры в истории Одессы. Позже он учился в Академии Жюльена в Париже и работал в студиях известных французских художников. Именно там создал с натуры портрет Луи Пастера.

Его творчество быстро получило признание. Известные критики писали об Эдуардсе как о художнике, "который не боится тела и изображает его с любовью". В 1899 году в Зимнем саду Воронцовского дворца он устроил масштабную выставку к 15-летию творческой деятельности. Его работы экспонировались в Париже, Киеве, Риге и, конечно, в родной Одессе.

Первая бронзовая литейная

Борис Эдуардс не только творил, но и развивал художественную жизнь города. Он основал первую в Украине бронзовую литейную для масштабных скульптур, соорганизовал Литературно-артистическое общество и Музей изящных искусств.

Его родословная стоит отдельной истории: британские, украинские, ирландские, испанские и даже турецкие корни. Прадед художника был комендантом крепости Гибралтар, а сам Борис мог унаследовать участок на Манхэттене, но выбрал путь художника.

В 1918 году он возглавил Одесское художественное училище и работал над его преобразованием в высшее учебное заведение. В том же году провел свою последнюю выставку, ставшую итогом 35 лет творчества.

Смерть Бориса Эдуардса

После эмиграции в 1919 году Эдуардс поселился на Мальте, где создал мемориал погибшим героям острова. Там он и умер 12 февраля 1924 года.

Напомним, в Одессе тупик Леваневского официально переименовали в переулок Толвинского. Также мы писали, что известный историк предложил "выгнать" Дюка из Одессы.

Одесса Одесская область декоммунизация Новости Одессы переименования скульптура
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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