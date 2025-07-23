Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Прибрали імена героїв — скандальне перейменування на Одещині

Прибрали імена героїв — скандальне перейменування на Одещині

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 18:55
На Одещині перейменували вулиці, названі на честь героїв війни
Дальницька сільрада. Фото ілюстративне: dalnycka-gromada.gov.ua

У Дальницькій територіальній громаді на Одещині перейменували ряд вулиць, названих на честь героїв війни. Активісти звинувачують керівництво ОТГ у тому, що вони чекають на росіян.

Про це повідомляють активісти ГО "Деколонізація.Україна".

Реклама
Читайте також:

Перейменування на Одещині

Керівництво Дальницької громади ухвалили рішення, у якому перейменували вулицю названу на честь загиблих героїв російсько-української війни Максима Бреславського та Дмитра Мельника. Тепер вони носять назви "Бузькова" та "Перемоги". Крім того, у цій ОТГ було перейменовано вулиці Івана Липи, Романа Шухевича, Всеволода Змієнка, Василя Вишиваного (Вільгельма Франца Габсбурга-Лотарингского). Усі ці люди у різні періоди нашої історії боролися за незалежність України.

"Керівництво Дальницької громади, що на Одещині — чекає на росіян",— вважають активісти ГО "Деколонізація.Україна".

None - фото 1
Перейменовані вулиці. Фото: "Деколонізація.Україна"

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Одесі з'явилася вулиця на честь видатного митця Бориса Едуардса. А також про історика Олександра Музичко, який мріє вигнати з нашого міста пам'ятник Дюку.

Одеса Одеська область декомунізація Новини Одеси перейменування
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації