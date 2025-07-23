На Одещині перейменували вулиці, названі на честь героїв війни

Прибрали імена героїв — скандальне перейменування на Одещині
У Дальницькій територіальній громаді на Одещині перейменували ряд вулиць, названих на честь героїв війни. Активісти звинувачують керівництво ОТГ у тому, що вони чекають на росіян.
Про це повідомляють активісти ГО "Деколонізація.Україна".
Перейменування на Одещині
Керівництво Дальницької громади ухвалили рішення, у якому перейменували вулицю названу на честь загиблих героїв російсько-української війни Максима Бреславського та Дмитра Мельника. Тепер вони носять назви "Бузькова" та "Перемоги". Крім того, у цій ОТГ було перейменовано вулиці Івана Липи, Романа Шухевича, Всеволода Змієнка, Василя Вишиваного (Вільгельма Франца Габсбурга-Лотарингского). Усі ці люди у різні періоди нашої історії боролися за незалежність України.
"Керівництво Дальницької громади, що на Одещині — чекає на росіян",— вважають активісти ГО "Деколонізація.Україна".
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Одесі з'явилася вулиця на честь видатного митця Бориса Едуардса. А також про історика Олександра Музичко, який мріє вигнати з нашого міста пам'ятник Дюку.
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