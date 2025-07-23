Одесская область может остаться без воды - Днестр мелеет

Днестр мелеет. Фото: newsmaker.md

Уровень воды в Днестре на территории Молдовы достиг критической отметки. Такое явление грозит гуманитарным и экологическим кризисом всей Одесской области, водоснабжение которой осуществляется из этой реки.

Об этом сообщил директор местного гидрометцентра Виталий Кольвенко, передает издание ТСВ.

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Днестр мелеет

В Григориополе на территории Молдовы уровень воды в Днестре достиг антирекорда. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни аналогичная ситуация будет наблюдаться и в Бендерах и Тирасполе. Специалисты объясняют это природным феноменом.

"В Григориополе уже сейчас абсолютный антирекорд уровня в Днестре достигнут. А это дает основания сказать, что новый антирекорд в ближайшие дни может обновиться в Бендерах и Тирасполе. В Бендерах 10 декабря 1954 году уровень воды был на 16 см еще ниже, чем сегодня. Но тогда заполняли водохранилище, и уровень снижен еще искусственно. В этот раз природный феномен", — говорит синоптик Виталий Кольвенко.

Сейчас синоптики вбивают в берег новые гидрологические сваи, чтобы измерять уровень воды в Днестре. Добавим, в Одесской области из-за обмеления реки и из-за угрозы экологического кризиса жителей региона призвали по возможности экономить жидкость.

Напомним, недавно мы писали о том, что Одесса может остаться без воды. А также о о теле человека, которое нашли в Днестре.