В Одесской области мелеет Днестр - что делать

Одесса может остаться без воды — река Днестр обмелела
Днестр — река, которая питает водой всю Одесскую область, стремительно мелеет. В связи с угрозой экологического кризиса, жителей региона призвали экономить жидкость по возможности.
Об этом сообщают работники Нацпарка "Тузловские лиманы".
Экологическая катастрофа
Днестр берет начало в Карпатах и пролегает по территории семи украинских областей, среди которых и Одесская, а также соседней Молдовы. Кроме того, питает несколько гидроэлектростанций. Именно в нашем регионе снижение уровня воды в этой реке приобрело критическое значение.
В сети распространяется видео, снятое в Молдове, на котором можно увидеть уровень обмеления. Вода значительно отступила от берегов, а посреди течения появились песчаные островки, которые еще недавно были дном водоема. В качестве одной из причин экологи называют аномальную жару.
"Три четверти поверхности нашей планеты покрыты водой, и только 2,5% от общего объема составляет пресная вода. Знаем, что для многих стран мира пресная вода является ценным и ограниченным природным ресурсом. И Украина — не исключение. Особенно мы чувствуем ее недостаток сейчас, во время аномальной жары",— говорится в сообщении экологов НП "Тузловские лиманы".
Как сэкономить
Ученые и экологи призвали пересмотреть потребительское отношение к водным ресурсам, и больше экономить их в быту. В частности, предоставляют следующие рекомендации:
- чистить зубы с закрытым краном;
- использовать меньшую струю воды;
- отдавать предпочтение душу, а не ванной;
- сразу ремонтировать или заменять кран при возникновении неисправности;
- приобрести унитаз с двумя режимами слива (двойная кнопка на бачке);
- установить счетчик на воду;
- если накапливается много посуды, то мыть в раковине, а не под проточной водой;
- собирать вещи для стирки в таком объеме, чтобы полностью загрузить стиральную машину;
- использовать прием мульчирования растений, чтобы сократить полив и задержать имеющуюся влагу;
- мыть машину с помощью ведра, а не шланга.
Экологи добавляют, что, следуя этим советам, экономишь не только ценный ресурс, но и собственные деньги, ведь таким образом сумму оплаты за воду можно уменьшить в несколько раз.
Напомним, недавно мы писали о теле человека, которое нашли в Днестре. А также о фиолетовой воде в Рязани.
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