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Головна Одеса Одеса може залишитися без води — річка Дністер обміліла

Одеса може залишитися без води — річка Дністер обміліла

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 09:32
На Одещині міліє Дністер - що робити
Міління річки. Фото ілюстративне: Олена Старовєрова

Дністер — річка, яка живить водою всю Одещину, стрімко міліє. У зв'язку із загрозою екологічної кризи, мешканців регіону закликали заощаджувати рідину за можливості.

Про це повідомляють працівники Нацпарку "Тузлівські лимани".

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Екологічна катастрофа

Дністер бере початок у Карпатах та пролягає територією семи українських областей, серед яких і Одеська, а також сусідньої Молдови. Крім того, живить кілька гідроелектростанцій. У нашому регіоні зниження рівня води у цій річці набуло критічного значення.

В мережі шириться відео, зняте у Молдові, на якому можна побачити рівень обміління. Вода значно відступила від берегів, а посеред течії з'явилися піщані острівці, які ще недавно були дном водойми. Як одну із причин екологи називають аномальну спеку.

"Три чверті поверхні нашої планети вкриті водою, та лише 2,5% від загального об’єму становить прісна вода.Знаємо, що для багатьох країн світу прісна води є цінним та обмеженим природним ресурсом. І Україна – не виключення. Особливо ми відчуваємо її нестачу зараз, під час аномальної спеки",— йдеться у повідомленні екологів НП "Тузлівські лимани".

Як заощадити

Вчені та екологи закликали переглянути споживацьке відношення до водних ресурсів, та більше заощаджувати їх у побуті. Зокрема, надають наступні рекомендації:

  • чистити зуби із закритим краном;
  • використовувати менший струмінь води;
  • віддавати перевагу душу🚿, а не ванній;
  • одразу ремонтувати або замінювати кран при виникненні несправності;
  • придбати унітаз з двома режимами зливу (подвійна кнопка на бачку);
  • встановити лічильник на воду;
  • якщо накопичується багато посуду, то мити у раковині, а не під проточною водою;
  • збирати речі для прання в такому об’ємі, аби повністю завантажити пральну машину;
  • використовувати прийом мульчування рослин, аби скоротити полив і затримати наявну вологу;
  • мити машину за допомогою відра, а не шланга.

Екологи додають, що, дотримуючись цих порад, заощаджуєшь не тільки цінний ресурс, але й власні гроші, адже таким чином сумму оплати за воду можна зменшити у кілька разів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тіло людини, яке знайшли у Дністрі. А також про фіолетову воду у Рязані.

Одеса Дністер Одеська область вода Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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