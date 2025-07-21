На Одещині міліє Дністер - що робити

Одеса може залишитися без води — річка Дністер обміліла
Дністер — річка, яка живить водою всю Одещину, стрімко міліє. У зв'язку із загрозою екологічної кризи, мешканців регіону закликали заощаджувати рідину за можливості.
Про це повідомляють працівники Нацпарку "Тузлівські лимани".
Екологічна катастрофа
Дністер бере початок у Карпатах та пролягає територією семи українських областей, серед яких і Одеська, а також сусідньої Молдови. Крім того, живить кілька гідроелектростанцій. У нашому регіоні зниження рівня води у цій річці набуло критічного значення.
В мережі шириться відео, зняте у Молдові, на якому можна побачити рівень обміління. Вода значно відступила від берегів, а посеред течії з'явилися піщані острівці, які ще недавно були дном водойми. Як одну із причин екологи називають аномальну спеку.
"Три чверті поверхні нашої планети вкриті водою, та лише 2,5% від загального об’єму становить прісна вода.Знаємо, що для багатьох країн світу прісна води є цінним та обмеженим природним ресурсом. І Україна – не виключення. Особливо ми відчуваємо її нестачу зараз, під час аномальної спеки",— йдеться у повідомленні екологів НП "Тузлівські лимани".
Як заощадити
Вчені та екологи закликали переглянути споживацьке відношення до водних ресурсів, та більше заощаджувати їх у побуті. Зокрема, надають наступні рекомендації:
- чистити зуби із закритим краном;
- використовувати менший струмінь води;
- віддавати перевагу душу, а не ванній;
- одразу ремонтувати або замінювати кран при виникненні несправності;
- придбати унітаз з двома режимами зливу (подвійна кнопка на бачку);
- встановити лічильник на воду;
- якщо накопичується багато посуду, то мити у раковині, а не під проточною водою;
- збирати речі для прання в такому об’ємі, аби повністю завантажити пральну машину;
- використовувати прийом мульчування рослин, аби скоротити полив і затримати наявну вологу;
- мити машину за допомогою відра, а не шланга.
Екологи додають, що, дотримуючись цих порад, заощаджуєшь не тільки цінний ресурс, але й власні гроші, адже таким чином сумму оплати за воду можна зменшити у кілька разів.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про тіло людини, яке знайшли у Дністрі. А також про фіолетову воду у Рязані.
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