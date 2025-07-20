Гибель на воде в Одесской области в 2025 году

Спасатель на воде. Фото иллюстративное: ГСЧС

В Одесской области зафиксировали уже четыре трагических случая гибели людей на воде. Чаще всего причиной становится пренебрежение элементарными правилами безопасности.

Об этом в воскресенье, 20 июля, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

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Вода забирает жизни

К сожалению, каждый год вода забирает человеческие жизни. По информации спасателей, этим летом в Одесской области уже погибли четыре человека, и все трагедии произошли там, где отдыхающие не придерживались элементарных правил безопасности.

"Лето — пора отдыха, но, к сожалению, каждый год вода забирает жизни. Самое страшное то, что часто этих трагедий можно было бы избежать", — сообщили в ГСЧС.

Правила во время купания

Спасатели бьют тревогу и напоминают: купаться стоит только на официально определенных пляжах, где дежурят специалисты и есть средства спасения. Известны случаи, когда люди ныряли в непроверенных местах — и не возвращались.

Особое внимание стоит обращать на детей. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям отмечает: оставленные без присмотра дети — одна из основных групп риска. Даже при мелководье ребенок может попасть в водоворот или просто испугаться.

Еще одна причина трагедий — это алкоголь. Взрослые часто недооценивают опасность, заходят в воду навеселе и теряют контроль. Во многих случаях такие купания заканчиваются фатально.

Напомним, в Черном море у побережья Одесской области зафиксировали размножение американского голубого краба. Также мы писали, почему в нескольких районах Одессы и близлежащих поселках сегодня отключили воду.