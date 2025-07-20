Відключення води - Одеса, 20 липня 2025 року

Пляшки наповнюються водою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У кількох районах Одеси та селищах області сьогодні, 20 липня, відключили воду через проведення ремонтних робіт. Обмеження планові й триватимуть до кінця дня. Жителів просять заздалегідь запастися водою.

Про це у неділю, 20 липня, повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

Реклама

Читайте також:

Адреси відключення води. Фото: скриншот "Інфоксводоканал"

Де немає води в Одесі

Адреси, де проводяться роботи:

Одеса:

Євгена Танцюри, 37-61

Іцхака Рабіна, 25-51

пров. Анатра

Івана і Юрія Лип, 32-74, 15-39

Одеська область:

с. Фонтанка, будинки 1, 2, 3

с. Нова Дофінівка

с. Вапнярка

с. Чорноморське

Телефон для довідок (цілодобово)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Де набрати води в Одесі

Наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, ми писали, в кількох районах Одеси сьогодні планові відключення електроенергії. Також ми повідомляли, що в Одесі планують створити новий парк з елементами азербайджанської культури.