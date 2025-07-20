Відключення води - Одеса, 20 липня 2025 року

Частина Одеси та передмістя залишились без води — чому
У кількох районах Одеси та селищах області сьогодні, 20 липня, відключили воду через проведення ремонтних робіт. Обмеження планові й триватимуть до кінця дня. Жителів просять заздалегідь запастися водою.
Про це у неділю, 20 липня, повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води в Одесі
Адреси, де проводяться роботи:
Одеса:
- Євгена Танцюри, 37-61
- Іцхака Рабіна, 25-51
- пров. Анатра
- Івана і Юрія Лип, 32-74, 15-39
Одеська область:
- с. Фонтанка, будинки 1, 2, 3
- с. Нова Дофінівка
- с. Вапнярка
- с. Чорноморське
Телефон для довідок (цілодобово)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Де набрати води в Одесі
Наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Нагадаємо, ми писали, в кількох районах Одеси сьогодні планові відключення електроенергії. Також ми повідомляли, що в Одесі планують створити новий парк з елементами азербайджанської культури.
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