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Головна Одеса Частина Одеси та передмістя залишились без води — чому

Частина Одеси та передмістя залишились без води — чому

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2025 12:41
Відключення води - Одеса, 20 липня 2025 року
Пляшки наповнюються водою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У кількох районах Одеси та селищах області сьогодні, 20 липня, відключили воду через проведення ремонтних робіт. Обмеження планові й триватимуть до кінця дня. Жителів просять заздалегідь запастися водою.

Про це у неділю, 20 липня, повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Адреси відключення води. Фото: скриншот "Інфоксводоканал"

Де немає води в Одесі

Адреси, де проводяться роботи:

Одеса:

  • Євгена Танцюри, 37-61
  • Іцхака Рабіна, 25-51
  • пров. Анатра
  • Івана і Юрія Лип, 32-74, 15-39

Одеська область:

  • с. Фонтанка, будинки 1, 2, 3
  • с. Нова Дофінівка
  • с. Вапнярка
  • с. Чорноморське

Телефон для довідок (цілодобово)

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Де набрати води в Одесі 

Наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, ми писали, в кількох районах Одеси сьогодні планові відключення електроенергії. Також ми повідомляли, що в Одесі планують створити новий парк з елементами азербайджанської культури.

комунальні послуги Одеса Одеська область вода Новини Одеси відсутність води
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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