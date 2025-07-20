Отключение воды - Одесса, 20 июля 2025 года

Часть Одессы и пригород остались без воды — почему
В нескольких районах Одессы и поселках области сегодня, 20 июля, отключили воду из-за проведения ремонтных работ. Ограничения плановые и продлятся до конца дня. Жителей просят заранее запастись водой.
Об этом в воскресенье, 20 июля, сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где нет воды в Одессе
Адреса, где проводятся работы:
Одесса:
- Евгения Танцюры, 37-61
- Ицхака Рабина, 25-51
- переулок Анатра
- Ивана и Юрия Лип, 32-74, 15-39
Одесская область:
- с. Фонтанка, дома 1, 2, 3
- с. Новая Дофиновка
- с. Вапнярка
- с. Черноморское
Телефон для справок (круглосуточно)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Где набрать воды в Одессе
Сейчас в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1.
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, мы писали, в нескольких районах Одессы сегодня плановые отключения электроэнергии. Также мы сообщали, что в Одессе планируют создать новый парк с элементами азербайджанской культуры.
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