Отключение воды - Одесса, 20 июля 2025 года

Бутылки наполняются водой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В нескольких районах Одессы и поселках области сегодня, 20 июля, отключили воду из-за проведения ремонтных работ. Ограничения плановые и продлятся до конца дня. Жителей просят заранее запастись водой.

Об этом в воскресенье, 20 июля, сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Адреса отключения воды. Фото: скриншот "Инфоксводоканал"

Где нет воды в Одессе

Адреса, где проводятся работы:

Одесса:

Евгения Танцюры, 37-61

Ицхака Рабина, 25-51

переулок Анатра

Ивана и Юрия Лип, 32-74, 15-39

Одесская область:

с. Фонтанка, дома 1, 2, 3

с. Новая Дофиновка

с. Вапнярка

с. Черноморское

Телефон для справок (круглосуточно)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1.

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, мы писали, в нескольких районах Одессы сегодня плановые отключения электроэнергии. Также мы сообщали, что в Одессе планируют создать новый парк с элементами азербайджанской культуры.