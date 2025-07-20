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Главная Одесса Часть Одессы и пригород остались без воды — почему

Часть Одессы и пригород остались без воды — почему

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2025 12:41
Отключение воды - Одесса, 20 июля 2025 года
Бутылки наполняются водой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В нескольких районах Одессы и поселках области сегодня, 20 июля, отключили воду из-за проведения ремонтных работ. Ограничения плановые и продлятся до конца дня. Жителей просят заранее запастись водой.

Об этом в воскресенье, 20 июля, сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Адреса отключения воды. Фото: скриншот "Инфоксводоканал"

Где нет воды в Одессе

Адреса, где проводятся работы:

Одесса:

  • Евгения Танцюры, 37-61
  • Ицхака Рабина, 25-51
  • переулок Анатра
  • Ивана и Юрия Лип, 32-74, 15-39

Одесская область:

  • с. Фонтанка, дома 1, 2, 3
  • с. Новая Дофиновка
  • с. Вапнярка
  • с. Черноморское

Телефон для справок (круглосуточно)

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район.

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Ицхака Рабина, 1.
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересипский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, мы писали, в нескольких районах Одессы сегодня плановые отключения электроэнергии. Также мы сообщали, что в Одессе планируют создать новый парк с элементами азербайджанской культуры.

коммунальные услуги Одесса Одесская область вода Новости Одессы отсутствие воды
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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