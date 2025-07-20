Новий парк з’явиться в Одесі на Великому Фонтані

В Одесі з'явиться новий парк. Фото: ОМР

В Одесі планують створити новий парк з елементами азербайджанської культури. Проєкт стане символом культурної дружби й підтримки України.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

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Міськрада повідомила, що спільно з азербайджанською діаспорою працює над створенням нового громадського простору — парку "Азербайджан". Його розмістять на території рекреаційного призначення площею понад 2 гектари на 4-й станції Великого Фонтану.

Хто профінансує створення парку

Під час зустрічі міського голови Геннадія Труханова з представниками діаспори обговорили концепцію благоустрою парку, етапи реалізації, джерела фінансування та варіанти меценатської співучасті. Проєкт реалізують за прикладом уже наявних у місті Стамбульського та Грецького парків.

Мер Одеси з азербайджанською діаспорою на місці, де облаштують новий парк. Фото: ОМР

За словами організаторів, свою підтримку проєкту вже висловила компанія-забудовник, яка зводить житловий комплекс поруч.

Нагадаємо, в Одесі починають перевіряти заброньованих працівників критичної інфраструктури. Також ми писали, що в Одесі знову проводять планові ремонтні роботи на електромережах, тому в кількох районах міста відключили світло.