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Главная Одесса В Одессе обустроят новый парк — где появится зона отдыха

В Одессе обустроят новый парк — где появится зона отдыха

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2025 10:59
Новый парк появится в Одессе на Большом Фонтане
В Одессе появится новый парк. Фото: ОГС

В Одессе планируют создать новый парк с элементами азербайджанской культуры. Проект станет символом культурной дружбы и поддержки Украины.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

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В Одессе обустроят новый парк

Горсовет сообщил, что совместно с азербайджанской диаспорой работает над созданием нового общественного пространства — парка "Азербайджан". Его разместят на территории рекреационного назначения площадью более 2 гектаров на 4-й станции Большого Фонтана.

Кто профинансирует создание парка

Во время встречи городского головы Геннадия Труханова с представителями диаспоры обсудили концепцию благоустройства парка, этапы реализации, источники финансирования и варианты меценатского соучастия. Проект реализуют по примеру уже существующих в городе Стамбульского и Греческого парков.

В Одесі облаштують новий парк — де з'явиться зона відпочинку - фото 1
Мэр Одессы с азербайджанской диаспорой на месте, где обустроят новый парк. Фото: ОГС

По словам организаторов, свою поддержку проекту уже выразила компания-застройщик, которая возводит жилой комплекс рядом.

Напомним, в Одессе начинают проверять забронированных работников критической инфраструктуры. Также мы писали, что в Одессе снова проводят плановые ремонтные работы на электросетях, поэтому в нескольких районах города отключили свет.

Одесса отдых Азербайджан Одесская область парки Новости Одессы
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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