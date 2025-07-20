Новый парк появится в Одессе на Большом Фонтане

В Одессе обустроят новый парк — где появится зона отдыха
В Одессе планируют создать новый парк с элементами азербайджанской культуры. Проект станет символом культурной дружбы и поддержки Украины.
Об этом сообщили в Одесском городском совете.
В Одессе обустроят новый парк
Горсовет сообщил, что совместно с азербайджанской диаспорой работает над созданием нового общественного пространства — парка "Азербайджан". Его разместят на территории рекреационного назначения площадью более 2 гектаров на 4-й станции Большого Фонтана.
Кто профинансирует создание парка
Во время встречи городского головы Геннадия Труханова с представителями диаспоры обсудили концепцию благоустройства парка, этапы реализации, источники финансирования и варианты меценатского соучастия. Проект реализуют по примеру уже существующих в городе Стамбульского и Греческого парков.
По словам организаторов, свою поддержку проекту уже выразила компания-застройщик, которая возводит жилой комплекс рядом.
Напомним, в Одессе начинают проверять забронированных работников критической инфраструктуры. Также мы писали, что в Одессе снова проводят плановые ремонтные работы на электросетях, поэтому в нескольких районах города отключили свет.
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