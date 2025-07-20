Новый парк появится в Одессе на Большом Фонтане

В Одессе появится новый парк. Фото: ОГС

В Одессе планируют создать новый парк с элементами азербайджанской культуры. Проект станет символом культурной дружбы и поддержки Украины.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

Реклама

Читайте также:

В Одессе обустроят новый парк

Горсовет сообщил, что совместно с азербайджанской диаспорой работает над созданием нового общественного пространства — парка "Азербайджан". Его разместят на территории рекреационного назначения площадью более 2 гектаров на 4-й станции Большого Фонтана.

Кто профинансирует создание парка

Во время встречи городского головы Геннадия Труханова с представителями диаспоры обсудили концепцию благоустройства парка, этапы реализации, источники финансирования и варианты меценатского соучастия. Проект реализуют по примеру уже существующих в городе Стамбульского и Греческого парков.

Мэр Одессы с азербайджанской диаспорой на месте, где обустроят новый парк. Фото: ОГС

По словам организаторов, свою поддержку проекту уже выразила компания-застройщик, которая возводит жилой комплекс рядом.

Напомним, в Одессе начинают проверять забронированных работников критической инфраструктуры. Также мы писали, что в Одессе снова проводят плановые ремонтные работы на электросетях, поэтому в нескольких районах города отключили свет.