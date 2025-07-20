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Головна Одеса Купальний сезон в Одесі — яка температура моря сьогодні

Купальний сезон в Одесі — яка температура моря сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2025 05:23
Погода в Одесі 20 липня та температура моря
Люди на пляжі в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, у неділю, 20 липня, в Одесі пануватиме літня спокійна погода. Небо буде частково вкрите хмарами, але сонце теж з’являтиметься. Температура вдень досягне комфортних +28 °C, а вода в морі прогріється до +20 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

В Одесі сьогодні опадів не передбачається, небо буде частково вкрите хмарами, але сонце теж з’являтиметься.

Вітер — південно-західний, помірний, швидкістю 5-10 м/с. Вдень повітря прогріється до +26…+28 °C, уночі буде +18…+20 °C. Температура морської води біля одеського узбережжя триматиметься на рівні +19…+20 °C, тож купатися буде приємно.

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Погода в Одесі. Фото: скриншот з meteo.ua

Погода в Одеській області

В Одеській області вдень можливий короткочасний дощ із грозою, переважно у другій половині дня. Але загалом видимість на дорогах залишатиметься доброю, серйозних ускладнень для водіїв не прогнозують. Температура в області — від +26...+31 °C вдень, уночі — +15…+20°C.

Погода - фото 2
Погода в Одеській області. Фото: скриншот з meteo.ua

Нагадаємо, в Одесі дали дозвіл на роботу ще трьом пляжам міста. Також ми писали, що у Чорному морі з'явився морський дракон.

погода Одеса Чорне море синоптик Новини Одеси температура
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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