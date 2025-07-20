Погода в Одесі 20 липня та температура моря

Люди на пляжі в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, у неділю, 20 липня, в Одесі пануватиме літня спокійна погода. Небо буде частково вкрите хмарами, але сонце теж з’являтиметься. Температура вдень досягне комфортних +28 °C, а вода в морі прогріється до +20 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама

Читайте також:

Погода в Одесі

В Одесі сьогодні опадів не передбачається, небо буде частково вкрите хмарами, але сонце теж з’являтиметься.

Вітер — південно-західний, помірний, швидкістю 5-10 м/с. Вдень повітря прогріється до +26…+28 °C, уночі буде +18…+20 °C. Температура морської води біля одеського узбережжя триматиметься на рівні +19…+20 °C, тож купатися буде приємно.

Погода в Одесі. Фото: скриншот з meteo.ua

Погода в Одеській області

В Одеській області вдень можливий короткочасний дощ із грозою, переважно у другій половині дня. Але загалом видимість на дорогах залишатиметься доброю, серйозних ускладнень для водіїв не прогнозують. Температура в області — від +26...+31 °C вдень, уночі — +15…+20°C.

Погода в Одеській області. Фото: скриншот з meteo.ua

Нагадаємо, в Одесі дали дозвіл на роботу ще трьом пляжам міста. Також ми писали, що у Чорному морі з'явився морський дракон.