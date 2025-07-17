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Головна Одеса Список поповнився — в Одесі пройшли перевірку ще 3 пляжі

Список поповнився — в Одесі пройшли перевірку ще 3 пляжі

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 12:40
В Одесі відкрили ще три пляжі - які саме
Пляж в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі дали дозвіл на роботу ще трьом пляжам міста. Це свідчить про те, що ці зони відпочинку перевірені на відсутність мін на дні моря та на наявність укриттів і гучномовців.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Ще 3 пляжі

В результаті перевірок погодили відкриття ще трьох пляжних ділянок для оздоровлення в Одесі. А саме:

  • Red Line 
  • Портофіно
  • Курортний 

Тепер на Одещині є 32 зони для безпечного купання (30 з них в обласному центрі, і по одному пляжу в Чорноморську та Приморському). Раніше вже були відкриті:

  • "Паблік"
  • "Андерхілл"
  •  "Ліберті"
  • "Ібіца"
  • "Варадеро"
  • "Кораблик"
  • "Ківі"
  • 5 ділянок "Соло Біч"
  • Пляж "Кокос"
  • 2 зони між траверсами №14 і №15 пляжу "Золотий берег"
  • Ланжерон
  • "Центральний міський пляж",
  • інклюзивний "Безмежі"
  • "Калетоні",
  • "Буфеті на Малому Фонтані",
  • "Гранд Петтін",
  • "Ітаці",
  • "Кубі",
  • "Сігал Біч"
  • та "Паблік",
  • Курортний
  • "Чайка".

Додамо, пляжам надають дозволи на роботу лише після їх перевірки на доступність укриттів та обстеження морського дна на наявність вибухових пристроїв. Цей процес ще триває, тому список буде оновлюватися.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, який вигляд мають одеські пляжі після відпочинку. А також про те, що в  зонах відпочинку замало укриттів.

Одеса літо пляж Новини Одеси Олег Кіпер
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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