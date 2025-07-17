В Одессе открыли еще три пляжа - какие именно

Список пополнился — в Одессе прошли проверку еще 3 пляжа
В Одессе дали разрешение на работу еще трем пляжам города. Это свидетельствует о том, что эти зоны отдыха проверены на отсутствие мин на дне моря и на наличие укрытий и громкоговорителей.
Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Еще 3 пляжа
В результате проверок согласовали открытие еще трех пляжных участков для оздоровления в Одессе. А именно:
- Red Line
- Портофино
- Курортный
Теперь в Одесской области есть 32 зоны для безопасного купания (30 из них в областном центре, и по одному пляжу в Черноморске и Приморском). Ранее уже были открыты:
- "Паблик"
- "Андерхилл"
- "Либерти"
- "Ибица"
- "Варадеро"
- "Кораблик"
- "Киви"
- 5 участков "Соло Бич"
- Пляж "Кокос"
- 2 зоны между траверсами №14 и №15 пляжа "Золотой берег"
- Ланжерон
- "Центральный городской пляж",
- инклюзивный "Бескрайний"
- "Калетоне",
- "Буфете на Малом Фонтане",
- "Гранд Петтин",
- "Итаке",
- "Кубе",
- "Сигал Бич"
- и "Паблик",
- Курортный
- "Чайка".
Добавим, пляжам предоставляют разрешения на работу только после их проверки на доступность укрытий и обследования морского дна на наличие взрывных устройств. Этот процесс еще продолжается, поэтому список будет обновляться.
Напомним, недавно мы писали о том, как выглядят одесские пляжи после отдыха. А также о том, что в зонах отдыха мало укрытий.
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