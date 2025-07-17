В Одессе открыли еще три пляжа - какие именно

Пляж в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе дали разрешение на работу еще трем пляжам города. Это свидетельствует о том, что эти зоны отдыха проверены на отсутствие мин на дне моря и на наличие укрытий и громкоговорителей.

Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Еще 3 пляжа

В результате проверок согласовали открытие еще трех пляжных участков для оздоровления в Одессе. А именно:

Red Line

Портофино

Курортный

Теперь в Одесской области есть 32 зоны для безопасного купания (30 из них в областном центре, и по одному пляжу в Черноморске и Приморском). Ранее уже были открыты:

"Паблик"

"Андерхилл"

"Либерти"

"Ибица"

"Варадеро"

"Кораблик"

"Киви"

5 участков "Соло Бич"

Пляж "Кокос"

2 зоны между траверсами №14 и №15 пляжа "Золотой берег"

Ланжерон

"Центральный городской пляж",

инклюзивный "Бескрайний"

"Калетоне",

"Буфете на Малом Фонтане",

"Гранд Петтин",

"Итаке",

"Кубе",

"Сигал Бич"

и "Паблик",

Курортный

"Чайка".

Добавим, пляжам предоставляют разрешения на работу только после их проверки на доступность укрытий и обследования морского дна на наличие взрывных устройств. Этот процесс еще продолжается, поэтому список будет обновляться.

Напомним, недавно мы писали о том, как выглядят одесские пляжи после отдыха. А также о том, что в зонах отдыха мало укрытий.