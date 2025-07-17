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Главная Одесса Список пополнился — в Одессе прошли проверку еще 3 пляжа

Список пополнился — в Одессе прошли проверку еще 3 пляжа

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 12:40
В Одессе открыли еще три пляжа - какие именно
Пляж в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе дали разрешение на работу еще трем пляжам города. Это свидетельствует о том, что эти зоны отдыха проверены на отсутствие мин на дне моря и на наличие укрытий и громкоговорителей.

Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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В результате проверок согласовали открытие еще трех пляжных участков для оздоровления в Одессе. А именно:

  • Red Line
  • Портофино
  • Курортный

Теперь в Одесской области есть 32 зоны для безопасного купания (30 из них в областном центре, и по одному пляжу в Черноморске и Приморском). Ранее уже были открыты:

  • "Паблик"
  • "Андерхилл"
  • "Либерти"
  • "Ибица"
  • "Варадеро"
  • "Кораблик"
  • "Киви"
  • 5 участков "Соло Бич"
  • Пляж "Кокос"
  • 2 зоны между траверсами №14 и №15 пляжа "Золотой берег"
  • Ланжерон
  • "Центральный городской пляж",
  • инклюзивный "Бескрайний"
  • "Калетоне",
  • "Буфете на Малом Фонтане",
  • "Гранд Петтин",
  • "Итаке",
  • "Кубе",
  • "Сигал Бич"
  • и "Паблик",
  • Курортный
  • "Чайка".

Добавим, пляжам предоставляют разрешения на работу только после их проверки на доступность укрытий и обследования морского дна на наличие взрывных устройств. Этот процесс еще продолжается, поэтому список будет обновляться.

Напомним, недавно мы писали о том, как выглядят одесские пляжи после отдыха. А также о том, что в зонах отдыха мало укрытий.

Одесса лето пляж Новости Одессы Олег Кипер
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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