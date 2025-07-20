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Главная Одесса Купальный сезон в Одессе — какая температура моря сегодня

Купальный сезон в Одессе — какая температура моря сегодня

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2025 05:23
Погода в Одессе 20 июля и температура моря 20 июля и температура моря
Люди на пляже в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, в воскресенье, 20 июля, в Одессе будет царить летняя спокойная погода. Небо будет частично покрыто облаками, но солнце тоже будет появляться. Температура днем достигнет комфортных +28 °C, а вода в море прогреется до +20 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

В Одессе сегодня осадков не предвидится, небо будет частично покрыто облаками, но солнце тоже будет появляться.

Ветер — юго-западный, умеренный, скоростью 5-10 м/с. Днем воздух прогреется до +26...+28 °C, ночью будет +18...+20 °C. Температура морской воды у одесского побережья будет держаться на уровне +19...+20 °C, так что купаться будет приятно.

Погода - фото 1
Погода в Одессе. Фото: скриншот с meteo.ua

Погода в Одесской области

В Одесской области днем возможен кратковременный дождь с грозой, преимущественно во второй половине дня. Но в целом видимость на дорогах будет оставаться хорошей, серьезных осложнений для водителей не прогнозируют. Температура в области — от +26...+31 °C днем, ночью — +15...+20°C.

Погода - фото 2
Погода в Одесской области. Фото: скриншот с meteo.ua

Напомним, в Одессе дали разрешение на работу еще трем пляжам города. Также мы писали, что в Черном море появился морской дракон.

погода Одесса Черное море синоптик Новости Одессы температура
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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