Яка температура води у морі сьогодні - прогноз погоди в Одесі і області на 19 липня

Пляж в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, у суботу, 19 липня, в Одесі буде мінлива хмарність, але без жодних опадів. Температура води у морі не зміниться та буде достатньо теплою для пляжного відпочинку.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Температура води

За даними синоптиків Гідрометцентру, температура морської води 19 липня не зміниться та залишиться достатньо теплою для купання. Вона протягом всього дня буде триматися на рівні +21...+22°С.

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі буде мінлива хмарність, однак жодних опадів не прогнозують. Вітер очікується південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +17...+19 °C, а вдень потеплішає до +26...+28 °C.

Погода в Одесі. Фото: скриншот з Google

Погода на Одещині

Одеську область також очікує мінлива хмарність та відсутність опадів. Вітер буде південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +14...+19 °C, а вдень — від +25 °C до +30 °C. На автошляхах регіону видимість добра.

Погода на Одещині. Фото: скриншот повідомлення Гідрометцентру

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Україні починається справжня спека. А також про те, яку погоду обіцяють синоптики протягом літа.