Яка температура води у морі сьогодні - прогноз погоди в Одесі і області на 19 липня

Відпочинок в Одесі — яка температура води у морі сьогодні
Сьогодні, у суботу, 19 липня, в Одесі буде мінлива хмарність, але без жодних опадів. Температура води у морі не зміниться та буде достатньо теплою для пляжного відпочинку.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Температура води
За даними синоптиків Гідрометцентру, температура морської води 19 липня не зміниться та залишиться достатньо теплою для купання. Вона протягом всього дня буде триматися на рівні +21...+22°С.
Погода в Одесі
Сьогодні в Одесі буде мінлива хмарність, однак жодних опадів не прогнозують. Вітер очікується південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +17...+19 °C, а вдень потеплішає до +26...+28 °C.
Погода на Одещині
Одеську область також очікує мінлива хмарність та відсутність опадів. Вітер буде південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +14...+19 °C, а вдень — від +25 °C до +30 °C. На автошляхах регіону видимість добра.
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