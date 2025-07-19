Какая температура воды в море сегодня - прогноз погоды в Одессе и области на 19 июля

Пляж в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, в субботу, 19 июля, в Одессе будет переменная облачность, но без осадков. Температура воды в море не изменится и будет достаточно теплой для пляжного отдыха.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Температура воды

По данным синоптиков Гидрометцентра, температура морской воды 19 июля не изменится и останется достаточно теплой для купания. Она в течение всего дня будет держаться на уровне +21...+22°С.

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет переменная облачность, однако никаких осадков не прогнозируют. Ветер ожидается юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью достигнет +17...+19 °C, а днем потеплеет до +26...+28 °C.

Погода в Одессе. Фото: скриншот с Google

Погода в Одесской области

Одесскую область также ожидает переменная облачность и отсутствие осадков. Ветер будет юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью достигнет +14...+19 °C, а днем — от +25 °C до +30 °C. На автодорогах региона видимость хорошая.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот сообщения Гидрометцентра

Напомним, недавно мы писали о том, что в Украине начинается настоящая жара. А также о том, какую погоду обещают синоптики в течение лета.