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Головна Одеса В трьох районах Одеси відключили електрику — коли чекати світло

В трьох районах Одеси відключили електрику — коли чекати світло

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2025 09:53
Відключення світла в Одесі 20 липня — адреси
Енергетики лагодять мережі. Фото ілюстративне: ДТЕК

У неділю, 20 липня, в Одесі знову проводять планові ремонтні роботи на електромережах. Через це в кількох районах міста відключили світло. Роботи триватимуть до вечора, а мешканців просять заздалегідь підготуватися.

Про це у неділю, 20 липня, повідомили в Одеській міській раді.

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Перелік адрес. Фото: скриншот з Telegram-каналу ОМР

Де немає світла в Одесі

Південний РЕМ (до 17:00):

  • Левітана 19/корп.3, 19/4,5
  • Академічна 30а, 34в, 36, 37, 39/2, 47, 48г, 52а
  • Ахматової 6-40
  • Вернадського Академіка 6-37
  • Костанді 21-75
  • Купріна 26-48д
  • Наукова 1-44А
  • Рівності 2-28
  • Сумська 24-69б
  • Айвазовського 72а, 84в
  • Харківська 1-20
  • Юннатів 1-15
  • Ялинкова 5, 5/3, 5/корп.17, 36-58г
  • Фонтанська дорога 129
  • Костанді 60/Харківська 20б
  • пров. 1-й Рівності 1-8, 98, 106
  • пров. 1-й Юннатів 1-12б/корп.2
  • пров. 2-й Китобійний 20, 20а, 22
  • пров. 2-й, 3-й Костанді
  • пров. 2-й, 3-й Український
  • пров. Біологічний 1-20
  • пров. Львівський 76
  • пров. Математичний 1-20
  • пров. Новоукраїнський 2, 17-31

Південний РЕМ (до 20:00):

  • Проектована 6/1
  • Сьома 1, 3

Центральний РЕМ (до 20:00):

  • Гранатна 1-16б
  • Михайленко Ганни 18-51
  • Олексія Вадатурського 79-131
  • Прибіка Йозефа 7-28Б
  • Столярського 4-Г
  • Фунтового Івана 42-54
  • пров. Гранатний 2-8/корп.1
  • пров. Кордонний 1-15а, 25, 29, 35
  • пров. Малиновський 7

Північний РЕМ (до 20:00):

  • 36-а, 37-а, 43-а, 44-а лінія на житловому масиві
  • Каменярів 118
  • Луцька 59а, 63
  • Ракетна 1-18
  • Республіканська 232, 234, 305, 311, 313
  • Хаджибейська дорога 409-507

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі не планують вимикати світло за графіками. Також ми писали, скільки у серпні українці платитимуть за газ і світло.

Одеса Одеська область Новини Одеси ДТЕК відключення світла світло
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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