Відключення світла в Одесі 20 липня — адреси

Енергетики лагодять мережі. Фото ілюстративне: ДТЕК

У неділю, 20 липня, в Одесі знову проводять планові ремонтні роботи на електромережах. Через це в кількох районах міста відключили світло. Роботи триватимуть до вечора, а мешканців просять заздалегідь підготуватися.

Про це у неділю, 20 липня, повідомили в Одеській міській раді.

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Перелік адрес. Фото: скриншот з Telegram-каналу ОМР

Де немає світла в Одесі

Південний РЕМ (до 17:00):

Левітана 19/корп.3, 19/4,5

Академічна 30а, 34в, 36, 37, 39/2, 47, 48г, 52а

Ахматової 6-40

Вернадського Академіка 6-37

Костанді 21-75

Купріна 26-48д

Наукова 1-44А

Рівності 2-28

Сумська 24-69б

Айвазовського 72а, 84в

Харківська 1-20

Юннатів 1-15

Ялинкова 5, 5/3, 5/корп.17, 36-58г

Фонтанська дорога 129

Костанді 60/Харківська 20б

пров. 1-й Рівності 1-8, 98, 106

пров. 1-й Юннатів 1-12б/корп.2

пров. 2-й Китобійний 20, 20а, 22

пров. 2-й, 3-й Костанді

пров. 2-й, 3-й Український

пров. Біологічний 1-20

пров. Львівський 76

пров. Математичний 1-20

пров. Новоукраїнський 2, 17-31

Південний РЕМ (до 20:00):

Проектована 6/1

Сьома 1, 3

Центральний РЕМ (до 20:00):

Гранатна 1-16б

Михайленко Ганни 18-51

Олексія Вадатурського 79-131

Прибіка Йозефа 7-28Б

Столярського 4-Г

Фунтового Івана 42-54

пров. Гранатний 2-8/корп.1

пров. Кордонний 1-15а, 25, 29, 35

пров. Малиновський 7

Північний РЕМ (до 20:00):

36-а, 37-а, 43-а, 44-а лінія на житловому масиві

Каменярів 118

Луцька 59а, 63

Ракетна 1-18

Республіканська 232, 234, 305, 311, 313

Хаджибейська дорога 409-507

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі не планують вимикати світло за графіками. Також ми писали, скільки у серпні українці платитимуть за газ і світло.