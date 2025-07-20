Відключення світла в Одесі 20 липня — адреси

В трьох районах Одеси відключили електрику — коли чекати світло
У неділю, 20 липня, в Одесі знову проводять планові ремонтні роботи на електромережах. Через це в кількох районах міста відключили світло. Роботи триватимуть до вечора, а мешканців просять заздалегідь підготуватися.
Про це у неділю, 20 липня, повідомили в Одеській міській раді.
Де немає світла в Одесі
Південний РЕМ (до 17:00):
- Левітана 19/корп.3, 19/4,5
- Академічна 30а, 34в, 36, 37, 39/2, 47, 48г, 52а
- Ахматової 6-40
- Вернадського Академіка 6-37
- Костанді 21-75
- Купріна 26-48д
- Наукова 1-44А
- Рівності 2-28
- Сумська 24-69б
- Айвазовського 72а, 84в
- Харківська 1-20
- Юннатів 1-15
- Ялинкова 5, 5/3, 5/корп.17, 36-58г
- Фонтанська дорога 129
- Костанді 60/Харківська 20б
- пров. 1-й Рівності 1-8, 98, 106
- пров. 1-й Юннатів 1-12б/корп.2
- пров. 2-й Китобійний 20, 20а, 22
- пров. 2-й, 3-й Костанді
- пров. 2-й, 3-й Український
- пров. Біологічний 1-20
- пров. Львівський 76
- пров. Математичний 1-20
- пров. Новоукраїнський 2, 17-31
Південний РЕМ (до 20:00):
- Проектована 6/1
- Сьома 1, 3
Центральний РЕМ (до 20:00):
- Гранатна 1-16б
- Михайленко Ганни 18-51
- Олексія Вадатурського 79-131
- Прибіка Йозефа 7-28Б
- Столярського 4-Г
- Фунтового Івана 42-54
- пров. Гранатний 2-8/корп.1
- пров. Кордонний 1-15а, 25, 29, 35
- пров. Малиновський 7
Північний РЕМ (до 20:00):
- 36-а, 37-а, 43-а, 44-а лінія на житловому масиві
- Каменярів 118
- Луцька 59а, 63
- Ракетна 1-18
- Республіканська 232, 234, 305, 311, 313
- Хаджибейська дорога 409-507
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, сьогодні в Одесі не планують вимикати світло за графіками. Також ми писали, скільки у серпні українці платитимуть за газ і світло.
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