Відключення світла в Одесі 20 липня — актуальна ситуація

Графіки відключень — чи буде Одеса у неділю зі світлом
Після масованих російських ударів по енергосистемі Одеса залишається під загрозою вимкнення світла. Але 20 липня відключень не планується, а якщо щось зміниться, мешканців повідомлять заздалегідь.
Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.
Де дізнатися графіки
У ДТЕК нагадують: якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.
Як дізнатися час відновлення електроенергії
Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, ми писали скільки у серпні українці платитимуть за газ і світло. Також ми повідомляли, що в Україні окремі категорії громадян мають право на знижку при сплаті за житлово-комунальні послуги.
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