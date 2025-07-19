Відключення світла в Одесі 20 липня — актуальна ситуація

Будинок в Одесі зі світлом. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Після масованих російських ударів по енергосистемі Одеса залишається під загрозою вимкнення світла. Але 20 липня відключень не планується, а якщо щось зміниться, мешканців повідомлять заздалегідь.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

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Де дізнатися графіки

У ДТЕК нагадують: якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми писали скільки у серпні українці платитимуть за газ і світло. Також ми повідомляли, що в Україні окремі категорії громадян мають право на знижку при сплаті за житлово-комунальні послуги.