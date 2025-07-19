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Головна Одеса Графіки відключень — чи буде Одеса у неділю зі світлом

Графіки відключень — чи буде Одеса у неділю зі світлом

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2025 20:35
Відключення світла в Одесі 20 липня — актуальна ситуація
Будинок в Одесі зі світлом. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Після масованих російських ударів по енергосистемі Одеса залишається під загрозою вимкнення світла. Але 20 липня відключень не планується, а якщо щось зміниться, мешканців повідомлять заздалегідь.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

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Де дізнатися графіки

У ДТЕК нагадують: якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми писали скільки у серпні українці платитимуть за газ і світло. Також ми повідомляли, що в Україні окремі категорії громадян мають право на знижку при сплаті за житлово-комунальні послуги.

Одеса Одеська область Новини Одеси відключення світла світло графіки відключень світла
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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