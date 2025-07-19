Отключение света в Одессе 20 июля - актуальная ситуация

Дом в Одессе со светом. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

После массированных российских ударов по энергосистеме Одесса остается под угрозой отключения света. Но 20 июля отключений не планируется, а если что-то изменится, жителей уведомят заранее.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

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Где узнать графики

В ДТЭК напоминают: если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы писали сколько в августе украинцы будут платить за газ и свет. Также мы сообщали, что в Украине отдельные категории граждан имеют право на скидку при оплате за жилищно-коммунальные услуги.