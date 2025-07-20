Отключение света в Одессе 20 июля - адреса

В трех районах Одессы отключили электричество — когда ждать свет
В воскресенье, 20 июля, в Одессе снова проводят плановые ремонтные работы на электросетях. Из-за этого в нескольких районах города отключили свет. Работы продлятся до вечера, а жителей просят заранее подготовиться.
Об этом в воскресенье, 20 июля, сообщили в Одесском городском совете.
Где нет света в Одессе
Южный РЭС (до 17:00):
- Левитана 19/корп.3, 19/4,5
- Академическая 30а, 34в, 36, 37, 39/2, 47, 48г, 52а
- Ахматовой 6-40
- Вернадского Академика 6-37
- Костанди 21-75
- Куприна 26-48д
- Научная 1-44А
- Равенства 2-28
- Сумская 24-69б
- Айвазовского 72а, 84в
- Харьковская 1-20
- Юннатов 1-15
- Елочная 5, 5/3, 5/корп.17, 36-58г
- Фонтанская дорога 129
- Костанди 60/Харьковская 20б
- пер. 1-й Равенства 1-8, 98, 106
- пер. 1-й Юннатов 1-12б/корп.2
- пер. 2-й Китобойный 20, 20а, 22
- пер. 2-й, 3-й Костанди
- пер. 2-й, 3-й Украинский
- пер. Биологический 1-20
- пер. Львовский 76
- пер. Математический 1-20
- пер. Новоукраинский 2, 17-31
Южный РЭС (до 20:00):
- Проектируемая 6/1
- Седьмая 1, 3
Центральный РЭС (до 20:00):
- Гранатная 1-16б
- Михайленко Анны 18-51
- Алексея Вадатурского 79-131
- Прибика Йозефа 7-28Б
- Столярского 4-Г
- Фунтового Ивана 42-54
- пер. Гранатный 2-8/корп.1
- пер. Кордонный 1-15а, 25, 29, 35
- пер. Малиновский 7
Северный РЭС (до 20:00):
- 36-я, 37-я, 43-я, 44-я линия на жилом массиве
- Каменщиков 118
- Луцкая 59а, 63
- Ракетная 1-18
- Республиканская 232, 234, 305, 311, 313
- Хаджибейская дорога 409-507
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, сегодня в Одессе не планируют выключать свет по графикам. Также мы писали, сколько в августе украинцы будут платить за газ и свет.
Читайте Новини.LIVE!