Отключение света в Одессе 20 июля - адреса

Энергетики чинят сети. Фото иллюстративное: ДТЭК

В воскресенье, 20 июля, в Одессе снова проводят плановые ремонтные работы на электросетях. Из-за этого в нескольких районах города отключили свет. Работы продлятся до вечера, а жителей просят заранее подготовиться.

Об этом в воскресенье, 20 июля, сообщили в Одесском городском совете.

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Перечень адресов. Фото: скриншот из Telegram-канала ОГС

Где нет света в Одессе

Южный РЭС (до 17:00):

Левитана 19/корп.3, 19/4,5

Академическая 30а, 34в, 36, 37, 39/2, 47, 48г, 52а

Ахматовой 6-40

Вернадского Академика 6-37

Костанди 21-75

Куприна 26-48д

Научная 1-44А

Равенства 2-28

Сумская 24-69б

Айвазовского 72а, 84в

Харьковская 1-20

Юннатов 1-15

Елочная 5, 5/3, 5/корп.17, 36-58г

Фонтанская дорога 129

Костанди 60/Харьковская 20б

пер. 1-й Равенства 1-8, 98, 106

пер. 1-й Юннатов 1-12б/корп.2

пер. 2-й Китобойный 20, 20а, 22

пер. 2-й, 3-й Костанди

пер. 2-й, 3-й Украинский

пер. Биологический 1-20

пер. Львовский 76

пер. Математический 1-20

пер. Новоукраинский 2, 17-31

Южный РЭС (до 20:00):

Проектируемая 6/1

Седьмая 1, 3

Центральный РЭС (до 20:00):

Гранатная 1-16б

Михайленко Анны 18-51

Алексея Вадатурского 79-131

Прибика Йозефа 7-28Б

Столярского 4-Г

Фунтового Ивана 42-54

пер. Гранатный 2-8/корп.1

пер. Кордонный 1-15а, 25, 29, 35

пер. Малиновский 7

Северный РЭС (до 20:00):

36-я, 37-я, 43-я, 44-я линия на жилом массиве

Каменщиков 118

Луцкая 59а, 63

Ракетная 1-18

Республиканская 232, 234, 305, 311, 313

Хаджибейская дорога 409-507

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, сегодня в Одессе не планируют выключать свет по графикам. Также мы писали, сколько в августе украинцы будут платить за газ и свет.