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Главная Одесса В трех районах Одессы отключили электричество — когда ждать свет

В трех районах Одессы отключили электричество — когда ждать свет

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2025 09:53
Отключение света в Одессе 20 июля - адреса
Энергетики чинят сети. Фото иллюстративное: ДТЭК

В воскресенье, 20 июля, в Одессе снова проводят плановые ремонтные работы на электросетях. Из-за этого в нескольких районах города отключили свет. Работы продлятся до вечера, а жителей просят заранее подготовиться.

Об этом в воскресенье, 20 июля, сообщили в Одесском городском совете.

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Перечень адресов. Фото: скриншот из Telegram-канала ОГС

Где нет света в Одессе

Южный РЭС (до 17:00):

  • Левитана 19/корп.3, 19/4,5
  • Академическая 30а, 34в, 36, 37, 39/2, 47, 48г, 52а
  • Ахматовой 6-40
  • Вернадского Академика 6-37
  • Костанди 21-75
  • Куприна 26-48д
  • Научная 1-44А
  • Равенства 2-28
  • Сумская 24-69б
  • Айвазовского 72а, 84в
  • Харьковская 1-20
  • Юннатов 1-15
  • Елочная 5, 5/3, 5/корп.17, 36-58г
  • Фонтанская дорога 129
  • Костанди 60/Харьковская 20б
  • пер. 1-й Равенства 1-8, 98, 106
  • пер. 1-й Юннатов 1-12б/корп.2
  • пер. 2-й Китобойный 20, 20а, 22
  • пер. 2-й, 3-й Костанди
  • пер. 2-й, 3-й Украинский
  • пер. Биологический 1-20
  • пер. Львовский 76
  • пер. Математический 1-20
  • пер. Новоукраинский 2, 17-31

Южный РЭС (до 20:00):

  • Проектируемая 6/1
  • Седьмая 1, 3

Центральный РЭС (до 20:00):

  • Гранатная 1-16б
  • Михайленко Анны 18-51
  • Алексея Вадатурского 79-131
  • Прибика Йозефа 7-28Б
  • Столярского 4-Г
  • Фунтового Ивана 42-54
  • пер. Гранатный 2-8/корп.1
  • пер. Кордонный 1-15а, 25, 29, 35
  • пер. Малиновский 7

Северный РЭС (до 20:00):

  • 36-я, 37-я, 43-я, 44-я линия на жилом массиве
  • Каменщиков 118
  • Луцкая 59а, 63
  • Ракетная 1-18
  • Республиканская 232, 234, 305, 311, 313
  • Хаджибейская дорога 409-507

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, сегодня в Одессе не планируют выключать свет по графикам. Также мы писали, сколько в августе украинцы будут платить за газ и свет.

Одесса Одесская область Новости Одессы ДТЭК отключения света свет
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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