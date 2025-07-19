Відключення води в Одесі 19 липня — список адрес

В Одесі масштабне відключення води — яка причина
В Одесі обмежили водопостачання в кількох районах через планові та аварійні ремонтні роботи. Під відключення потрапили вулиці як у центрі, так і на околицях міста. Роботи триватимуть до 17:00.
Про це у суботу, 19 липня, повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води в Одесі
Адреси, де проводяться роботи:
- проспект Князя Володимира Великого
- вул. Левітана
- вул. Ольги Благовидової
- вул. Бажана
- вул. Тімірязєва
- вул. Квіткова
- Овідіопольська дорога, 2–6
- вул. Миколи Лисенка
- вул. Святослава Ріхтера, 126-148/4
- вул. Старицького, 10-20/5
- вул. Олексія Косяченка
- вул. Платанова
- вул. Кордонна
- вул. Малішевського, 8-55
- вул. Академіка Сахарова, 27-36 (всі будинки з корпусами)
Телефон для довідок (цілодобово)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Де набрати води в Одесі
Наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Нагадаємо, ми писали, в кількох районах Одеси сьогодні планові відключення електроенергії. Також ми повідомляли, що в Одесі на хабарі затримали головного інженера комунального підприємства міськради.
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