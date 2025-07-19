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Головна Одеса В Одесі масштабне відключення води — яка причина

В Одесі масштабне відключення води — яка причина

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2025 13:48
Відключення води в Одесі 19 липня — список адрес
Люди стоять в черзі в бювет за водою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі обмежили водопостачання в кількох районах через планові та аварійні ремонтні роботи. Під відключення потрапили вулиці як у центрі, так і на околицях міста. Роботи триватимуть до 17:00. 

Про це у суботу, 19 липня, повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Адреси відключення води. Фото: скриншот "Інфоксводоканал"

Де немає води в Одесі

Адреси, де проводяться роботи:

  • проспект Князя Володимира Великого
  • вул. Левітана
  • вул. Ольги Благовидової
  • вул. Бажана
  • вул. Тімірязєва
  • вул. Квіткова
  • Овідіопольська дорога, 2–6
  • вул. Миколи Лисенка
  • вул. Святослава Ріхтера, 126-148/4
  • вул. Старицького, 10-20/5
  • вул. Олексія Косяченка
  • вул. Платанова
  • вул. Кордонна
  • вул. Малішевського, 8-55
  • вул. Академіка Сахарова, 27-36 (всі будинки з корпусами)

Телефон для довідок (цілодобово)

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Де набрати води в Одесі 

Наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, ми писали, в кількох районах Одеси сьогодні планові відключення електроенергії. Також ми повідомляли, що в Одесі на хабарі затримали головного інженера комунального підприємства міськради. 

аварія Одеська область водопостачання вода Новини Одеси відсутність води
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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