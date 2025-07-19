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Главная Одесса В Одессе масштабное отключение воды — какая причина

В Одессе масштабное отключение воды — какая причина

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2025 13:48
Отключение воды в Одессе 19 июля - список адресов
Люди стоят в очереди в бювет за водой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе ограничили водоснабжение в нескольких районах из-за плановых и аварийных ремонтных работ. Под отключение попали как улицы в центре, так и на окраинах города. Работы продлятся до 17:00.

Об этом в субботу, 19 июля, сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Адреса отключения воды. Фото: скриншот "Инфоксводоканал"

Где нет воды в Одессе

Адреса, где проводятся работы:

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  • проспект Князя Владимира Великого
  • ул. Левитана
  • ул. Ольги Благовидовой
  • ул. Бажана
  • ул. Тимирязева
  • ул. Цветочная
  • Овидиопольская дорога, 2-6
  • ул. Николая Лысенко
  • Святослава Рихтера, 126-148/4
  • ул. Старицкого, 10-20/5
  • ул. Алексея Косяченко
  • ул. Платанова
  • ул. Кордонная
  • ул. Малишевского, 8-55
  • ул. Академика Сахарова, 27-36 (все дома с корпусами)

Телефон для справок (круглосуточно)

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район.

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

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  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Ицхака Рабина, 1.
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересипский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, мы писали, в нескольких районах Одессы сегодня плановые отключения электроэнергии. Также мы сообщали, что в Одессе на взятке задержали главного инженера коммунального предприятия горсовета.

авария Одесская область водоснабжение вода Новости Одессы отсутствие воды
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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