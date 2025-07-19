Отключение воды в Одессе 19 июля - список адресов

Люди стоят в очереди в бювет за водой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе ограничили водоснабжение в нескольких районах из-за плановых и аварийных ремонтных работ. Под отключение попали как улицы в центре, так и на окраинах города. Работы продлятся до 17:00.

Об этом в субботу, 19 июля, сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Адреса отключения воды. Фото: скриншот "Инфоксводоканал"

Где нет воды в Одессе

Адреса, где проводятся работы:

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проспект Князя Владимира Великого

ул. Левитана

ул. Ольги Благовидовой

ул. Бажана

ул. Тимирязева

ул. Цветочная

Овидиопольская дорога, 2-6

ул. Николая Лысенко

Святослава Рихтера, 126-148/4

ул. Старицкого, 10-20/5

ул. Алексея Косяченко

ул. Платанова

ул. Кордонная

ул. Малишевского, 8-55

ул. Академика Сахарова, 27-36 (все дома с корпусами)

Телефон для справок (круглосуточно)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

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Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1.

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, мы писали, в нескольких районах Одессы сегодня плановые отключения электроэнергии. Также мы сообщали, что в Одессе на взятке задержали главного инженера коммунального предприятия горсовета.