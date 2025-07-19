Отключение воды в Одессе 19 июля - список адресов

В Одессе масштабное отключение воды — какая причина
В Одессе ограничили водоснабжение в нескольких районах из-за плановых и аварийных ремонтных работ. Под отключение попали как улицы в центре, так и на окраинах города. Работы продлятся до 17:00.
Об этом в субботу, 19 июля, сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где нет воды в Одессе
Адреса, где проводятся работы:
- проспект Князя Владимира Великого
- ул. Левитана
- ул. Ольги Благовидовой
- ул. Бажана
- ул. Тимирязева
- ул. Цветочная
- Овидиопольская дорога, 2-6
- ул. Николая Лысенко
- Святослава Рихтера, 126-148/4
- ул. Старицкого, 10-20/5
- ул. Алексея Косяченко
- ул. Платанова
- ул. Кордонная
- ул. Малишевского, 8-55
- ул. Академика Сахарова, 27-36 (все дома с корпусами)
Телефон для справок (круглосуточно)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Где набрать воды в Одессе
Сейчас в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1.
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, мы писали, в нескольких районах Одессы сегодня плановые отключения электроэнергии. Также мы сообщали, что в Одессе на взятке задержали главного инженера коммунального предприятия горсовета.
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