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Головна Одеса Одеса та область сьогодні частково без води — яка причина

Одеса та область сьогодні частково без води — яка причина

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2025 13:17
Відключення води в Одесі 5 липня — список адрес
Люди стоять в черзі в бювет за водою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У суботу, 5 липня, через ремонтні роботи мешканці кількох вулиць в Одесі та жителі сіл в області залишились без води. Водопостачання обмежене як у межах міста, так і в околицях. Роботи триватимуть до вечора.

Про це у суботу, 5 липня, повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Адреси відключення води. Фото: скриншот "Інфоксводоканал" 

Де немає води в Одесі

Подачу водопостачання тимчасово припинено за такими адресами:

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м. Одеса

  • вул. Академіка Корольова, 9 
  • вул. Івана і Юрія Лип, 6-30
  • вул. Євгена Танцюри, 26-40
  • вул. Іцхака Рабіна, 1-23
  • вул. Героїв Крут, 38-54а

 Одеська область

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  • с. Світле 
  • с. Іваново

Телефон для довідок (цілодобово)

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Де набрати води в Одесі 

Наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, ми писали, що сотні одеситів сьогодні залишилися без світла через ремонтні роботи. А також про те, що через потепління, на автомобільних дорогах Одещини введено тепловий режим.

Одеса аварія Одеська область вода Новини Одеси відсутність води
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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