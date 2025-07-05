Відключення води в Одесі 5 липня — список адрес

Люди стоять в черзі в бювет за водою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У суботу, 5 липня, через ремонтні роботи мешканці кількох вулиць в Одесі та жителі сіл в області залишились без води. Водопостачання обмежене як у межах міста, так і в околицях. Роботи триватимуть до вечора.

Про це у суботу, 5 липня, повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води в Одесі

Подачу водопостачання тимчасово припинено за такими адресами:

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м. Одеса

вул. Академіка Корольова, 9

вул. Івана і Юрія Лип, 6-30

вул. Євгена Танцюри, 26-40

вул. Іцхака Рабіна, 1-23

вул. Героїв Крут, 38-54а

Одеська область

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с. Світле

с. Іваново

Телефон для довідок (цілодобово)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Де набрати води в Одесі

Наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, ми писали, що сотні одеситів сьогодні залишилися без світла через ремонтні роботи. А також про те, що через потепління, на автомобільних дорогах Одещини введено тепловий режим.