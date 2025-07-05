Відключення води в Одесі 5 липня — список адрес

Одеса та область сьогодні частково без води — яка причина
У суботу, 5 липня, через ремонтні роботи мешканці кількох вулиць в Одесі та жителі сіл в області залишились без води. Водопостачання обмежене як у межах міста, так і в околицях. Роботи триватимуть до вечора.
Про це у суботу, 5 липня, повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води в Одесі
Подачу водопостачання тимчасово припинено за такими адресами:
м. Одеса
- вул. Академіка Корольова, 9
- вул. Івана і Юрія Лип, 6-30
- вул. Євгена Танцюри, 26-40
- вул. Іцхака Рабіна, 1-23
- вул. Героїв Крут, 38-54а
Одеська область
- с. Світле
- с. Іваново
Телефон для довідок (цілодобово)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Де набрати води в Одесі
Наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Нагадаємо, ми писали, що сотні одеситів сьогодні залишилися без світла через ремонтні роботи. А також про те, що через потепління, на автомобільних дорогах Одещини введено тепловий режим.
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