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Головна Одеса Частина Одеси сьогодні залишилася без світла — у чому причина

Частина Одеси сьогодні залишилася без світла — у чому причина

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2025 09:56
Відключення світла в Одесі 5 липня: адреси та час
Енергетики лагодять мережі. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 5 липня, в деяких районах Одеси заплановані масштабні ремонтні роботи на електромережах. Через це світла не буде на десятках вулиць. Енергетики обіцяють відновити живлення до 19:00.

Про це у суботу, 5 липня, повідомили в Одеській міській раді.

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Перелік адрес. Фото: скриншот з Telegram-каналу ОМР

Кому відключать світло в Одесі

Південний РЕМ виконує роботи за такими адресами:

  • 2-а лінія на житловому масиві 12, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 6-а
  • Садова
  • Агрономічна
  • Біляївська, 1-9
  • Велика Садова, 1-52
  • Глаубермана, 2-17, 164
  • Донецька, 5-25
  • Капітана Кузнєцова, 3-14
  • Керченська, 27-62б
  • Кишинівська, 2-24
  • Кільцева, 1-12
  • Кінноармійська, 1, 1а
  • Котляревського, 12б
  • Кошиця Олександра, 1-69
  • Кругова, 1-37
  • Крушельницького, 1-37
  • Мала Садова, 1-22
  • Маріупольська
  • Міхновського Миколи
  • Болобочана, 2а-44а
  • Молодіжна, 1-49
  • Наклона, 17/1
  • Похила
  • Тарутинська, 1-11
  • вул. Українки Лесі, 10, 11, 11А, 12, 20
  • Хуторська
  • Цебриковська, 1-13а
  • Чайкова, 1-71
  • Четверта, 33Г, 33Б
  • Шептицького, 1, 3, 5
  • Штильова
  • дорога Миколаївська, 65
  • дорога Південна, 1-73
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й
  • пров. Дунаєвський
  • пров. 1-й, 3-й Керченський
  • пров. Агрономічний, 1-8а
  • пров. Гінзбург Людмили, 1-12Б
  • пров. Квантовий, 1-27
  • пров. Круговий, 1а-13
  • пров. Крушельницької, 1-5а
  • пров. Мастерській, 1-11
  • пров. Новий, 1-14а
  • пров. Одеський, 3-7
  • пров. Оранжерейний, 1-32
  • пров. Петра Калнишевського, 1-10
  • пров. Шахтинський, 18-46
  • пров. Шебелинський, 13-27
  • просп. Князя Володимира Великого, 52

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, ми писали на скільки зросла вартість продуктів в одеських супермаркетах. Також повідомляли, що мерія Одеси знову програла в суді право на головне міське сміттєзвалище на Дальницьких кар'єрах.

Одеса Укренерго Новини Одеси ДТЕК відключення світла світло
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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