Відключення світла в Одесі 5 липня: адреси та час

Частина Одеси сьогодні залишилася без світла — у чому причина
Сьогодні, 5 липня, в деяких районах Одеси заплановані масштабні ремонтні роботи на електромережах. Через це світла не буде на десятках вулиць. Енергетики обіцяють відновити живлення до 19:00.
Про це у суботу, 5 липня, повідомили в Одеській міській раді.
Кому відключать світло в Одесі
Південний РЕМ виконує роботи за такими адресами:
- 2-а лінія на житловому масиві 12, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 6-а
- Садова
- Агрономічна
- Біляївська, 1-9
- Велика Садова, 1-52
- Глаубермана, 2-17, 164
- Донецька, 5-25
- Капітана Кузнєцова, 3-14
- Керченська, 27-62б
- Кишинівська, 2-24
- Кільцева, 1-12
- Кінноармійська, 1, 1а
- Котляревського, 12б
- Кошиця Олександра, 1-69
- Кругова, 1-37
- Крушельницького, 1-37
- Мала Садова, 1-22
- Маріупольська
- Міхновського Миколи
- Болобочана, 2а-44а
- Молодіжна, 1-49
- Наклона, 17/1
- Похила
- Тарутинська, 1-11
- вул. Українки Лесі, 10, 11, 11А, 12, 20
- Хуторська
- Цебриковська, 1-13а
- Чайкова, 1-71
- Четверта, 33Г, 33Б
- Шептицького, 1, 3, 5
- Штильова
- дорога Миколаївська, 65
- дорога Південна, 1-73
- пров. 1-й, 2-й, 3-й
- пров. Дунаєвський
- пров. 1-й, 3-й Керченський
- пров. Агрономічний, 1-8а
- пров. Гінзбург Людмили, 1-12Б
- пров. Квантовий, 1-27
- пров. Круговий, 1а-13
- пров. Крушельницької, 1-5а
- пров. Мастерській, 1-11
- пров. Новий, 1-14а
- пров. Одеський, 3-7
- пров. Оранжерейний, 1-32
- пров. Петра Калнишевського, 1-10
- пров. Шахтинський, 18-46
- пров. Шебелинський, 13-27
- просп. Князя Володимира Великого, 52
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, ми писали на скільки зросла вартість продуктів в одеських супермаркетах. Також повідомляли, що мерія Одеси знову програла в суді право на головне міське сміттєзвалище на Дальницьких кар'єрах.
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