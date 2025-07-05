Відключення світла в Одесі 5 липня: адреси та час

Енергетики лагодять мережі. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 5 липня, в деяких районах Одеси заплановані масштабні ремонтні роботи на електромережах. Через це світла не буде на десятках вулиць. Енергетики обіцяють відновити живлення до 19:00.

Про це у суботу, 5 липня, повідомили в Одеській міській раді.

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Перелік адрес. Фото: скриншот з Telegram-каналу ОМР

Кому відключать світло в Одесі

Південний РЕМ виконує роботи за такими адресами:

2-а лінія на житловому масиві 12, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 6-а

Садова

Агрономічна

Біляївська, 1-9

Велика Садова, 1-52

Глаубермана, 2-17, 164

Донецька, 5-25

Капітана Кузнєцова, 3-14

Керченська, 27-62б

Кишинівська, 2-24

Кільцева, 1-12

Кінноармійська, 1, 1а

Котляревського, 12б

Кошиця Олександра, 1-69

Кругова, 1-37

Крушельницького, 1-37

Мала Садова, 1-22

Маріупольська

Міхновського Миколи

Болобочана, 2а-44а

Молодіжна, 1-49

Наклона, 17/1

Похила

Тарутинська, 1-11

вул. Українки Лесі, 10, 11, 11А, 12, 20

Хуторська

Цебриковська, 1-13а

Чайкова, 1-71

Четверта, 33Г, 33Б

Шептицького, 1, 3, 5

Штильова

дорога Миколаївська, 65

дорога Південна, 1-73

пров. 1-й, 2-й, 3-й

пров. Дунаєвський

пров. 1-й, 3-й Керченський

пров. Агрономічний, 1-8а

пров. Гінзбург Людмили, 1-12Б

пров. Квантовий, 1-27

пров. Круговий, 1а-13

пров. Крушельницької, 1-5а

пров. Мастерській, 1-11

пров. Новий, 1-14а

пров. Одеський, 3-7

пров. Оранжерейний, 1-32

пров. Петра Калнишевського, 1-10

пров. Шахтинський, 18-46

пров. Шебелинський, 13-27

просп. Князя Володимира Великого, 52

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, ми писали на скільки зросла вартість продуктів в одеських супермаркетах. Також повідомляли, що мерія Одеси знову програла в суді право на головне міське сміттєзвалище на Дальницьких кар'єрах.