Скільки коштують продукти в Одесі у липні 2025 року

Люди в магазині. Фото: Новини.LIVE

Одеські супермаркети продовжують коригувати ціни. Найпомітніші зміни — у відділах із сезонною продукцією: овочами та фруктами. З одного боку, літо має приносити здешевлення, та з іншого — примхи погоди й логістичні труднощі змушують ціни коливатися. Особливо гостро зростання вартості відчувається в сезон, коли попит на свіжу городину збільшується.

Журналісти Новини.LIVE вирушили до магазину, щоб дізнатися, скільки коштує наповнити продуктовий кошик у липні.

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Овочі в магазині

Українці традиційно очікують падіння цін на городину, адже в магазинах з’являється все більше вітчизняної продукції. Однак цього року сезонне здешевлення не таке стрімке. Попри те, що вибір стає більшим, деякі позиції залишаються дорогими. Для того, щоб приготувати навіть просту страву — салат чи борщ — доведеться уважно порівнювати ціни.

Овочі в магазині. Фото: Новини.LIVE

Ціни на овочі в супермаркеті:

Картопля — 54,25 грн/кг

Картопля молода — 25,50 грн/кг

Морква торішня — 69 грн/кг

Буряк — 36 грн/кг

Цибуля рання — 20,80 грн/кг

Капуста молода — 32 грн/кг

Капуста пекінська — 39,15 грн/кг

Огірки — 42 грн/кг

Кабачки (імпортні) — 24 грн/кг

Перець червоний — 196 грн/кг

Перець помаранчевий — 210 грн/кг

Перець зелений — 150 грн/кг

Перець жовтий — 196 грн/кг

Перець червоний — 180 грн/кг

Перець білозерка — 112,50 грн/кг

Баклажани — від 161 до 168 грн/кг

Кукурудза — 56 грн/шт

Помідори — 67,50 грн/кг

Помідори мікадо — 139,50 грн/кг

Помідори на гілочці — 105 грн/кг

Помідори з хвостиком — 97,50 грн/кг

Помідори жовта мікадо — 168,75 грн/кг

Перець на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Фрукти в магазині

Попри те, що фрукти — одні з обов’язкових продуктів у щоденному раціоні, їхнє різноманіття щоліта приваблює покупців. Стиглі абрикоси, черешня, полуниця, кавуни та персики — справжнє літнє задоволення. Але дозволити собі фруктову тарілку щодня можуть не всі, адже ціни залишаються на високому рівні. Навіть звичні яблука та банани зберігають цінову "планку" на рівні 100 гривень за кілограм.

Асортимент ягід в магазині. Фото: Новини.LIVE

Вартість фруктів у супермаркеті:

Банани — 78,90 грн/кг

Бейбі-банани — 208 грн/кг

Кавун — 31,90 грн/кг

Кавун Огоньок — 56 грн/кг

Диня — від 87 до 156,60 грн/кг

Яблука — від 108,75 до 116 грн/кг

Слива — 120 грн/кг

Слива імпортна — 189 грн/кг

Абрикоси — 112 грн/кг

Абрикоси ананасові — 154 грн/кг

Черешня — 195,70 грн/кг

Черешня жовта — 150 грн/кг

Черешня рожева — 159 грн/кг

Черешня (середня) — 150 грн/кг

Вишня — 156 грн/кг

Ожина — 364 грн/кг

Лохина — 624 грн/кг

Чорниця — 325 грн/кг

Малина — 299 грн/кг

Смородина червона — 169 грн/кг

Кавун шматком (1,154 кг) — 36,81 грн

Кавун у магазині Одеси. Фото: Новини.LIVE

Бакалія в магазині

Крупи залишаються однією з небагатьох категорій, де ціни майже не змінюються. Це пояснюється як наявністю внутрішнього виробництва, так і меншим впливом сезону. Найчастіше українці купують гречку, рис — саме вони формують "базу" на кухні. Тож бакалійні полиці поки не викликають стресу у покупців.

Вартість бакалії в супермаркеті:

Рис пропарений — 68,45 грн/800 г

Рис пропарений преміум — 78,98 грн/800 г

Рис довгий — 81 грн/800 г

Гречка — від 42,52 до 53,06 грн/800 г

Бакалія на прилавку супермаркета. Фото: Новини.LIVE

Яйця в магазині

Яйця в липні також тримають високу "планку". Вартість десятка тримається в межах 65–75 гривень. Для багатьох це все ще зависоко, враховуючи, що цей продукт — один із найпопулярніших на сніданок. Однак у порівнянні з попередніми місяцями — це вже полегшення.

Вартість яєць у супермаркеті:

Яйце — 6,24 грн/шт

Яйця десятком — від 61,69 до 90,58 грн

Акційні яйця в магазині. Фото: Новини.LIVE

Олія в магазині

Соняшникова олія незамінний продукт для смаження, а її вартість значно нижча, ніж в оливкової. Проте навіть вона зараз залишається дорогою.

Соняшникова олія — від 57,75 до 69,90 грн/850 мл

Олія в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Молочні продукти в магазині

Молочні продукти, хоч і не демонструють різких стрибків цін, усе ж залишаються в середньому ціновому сегменті. Для тих, хто полюбляє починати день із сиру, кефіру чи сметани, липень не став дешевшим. Порівняно з весною ціни тримаються стабільно, але недешево. Тому молочний кошик — це вже не лише про смак, а й про обрахунок.

Вартість молочки в супермаркеті:

Молоко — від 47,99 до 57,68 грн

Сметана — від 46,90 до 57,99 грн/300 г

Кисломолочний сир — від 67,90 до 103,57 грн

Вершкове масло — від 82,50 до 125 грн

Асортимент молока в магазині. Фото: Новини.LIVE

Липень приніс деяке здешевлення базових овочів, стабілізацію яєць і круп, але фрукти та м’ясо залишаються дорогими. Щоб зібрати повноцінний кошик, доводиться шукати баланс між сезонним асортиментом і можливостями гаманця.

Раніше ми писали, про те що буде з вартістю продуктів в Україні найближчим часом. А також про актуальні ціни на "Новому базарі" в Одесі.