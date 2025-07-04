Сколько стоят продукты в Одессе в июле 2025 года

Люди в магазине. Фото: Новини.LIVE

Одесские супермаркеты продолжают корректировать цены. Самые заметные изменения — в отделах с сезонной продукцией: овощами и фруктами. С одной стороны, лето должно приносить удешевление, но с другой — капризы погоды и логистические трудности заставляют цены колебаться. Особенно остро рост стоимости ощущается в сезон, когда спрос на свежие овощи увеличивается.

Журналисты Новини.LIVE отправились в магазин, чтобы узнать, сколько стоит наполнить продуктовую корзину в июле.

Реклама

Читайте также:

Овощи в магазине

Украинцы традиционно ожидают падения цен на овощи, ведь в магазинах появляется все больше отечественной продукции. Однако в этом году сезонное удешевление не такое стремительное. Несмотря на то, что выбор становится больше, некоторые позиции остаются дорогими. Для того чтобы приготовить даже простое блюдо — салат или борщ — придется внимательно сравнивать цены.

Овощи в магазине. Фото: Новини.LIVE

Цены на овощи в супермаркете:

Картофель — 54,25 грн/кг

Картофель молодой — 25,50 грн/кг

Морковь прошлогодняя — 69 грн/кг

Свёкла — 36 грн/кг

Лук ранний — 20,80 грн/кг

Капуста молодая — 32 грн/кг

Капуста пекинская — 39,15 грн/кг

Огурцы — 42 грн/кг

Кабачки (импортные) — 24 грн/кг

Перец красный — 196 грн/кг

Перец оранжевый — 210 грн/кг

Перец зеленый — 150 грн/кг

Перец желтый — 196 грн/кг

Перец красный — 180 грн/кг

Перец Белозерка — 112,50 грн/кг

Баклажаны — от 161 до 168 грн/кг

Кукуруза — 56 грн/шт

Помидоры — 67,50 грн/кг

Помидоры микадо — 139,50 грн/кг

Помидоры на веточке — 105 грн/кг

Помидоры с хвостиком — 97,50 грн/кг

Помидоры желтые микадо — 168,75 грн/кг

Перец на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Фрукты в магазине

Несмотря на то, что фрукты — один из обязательных продуктов в ежедневном рационе, их многообразие каждое лето привлекает покупателей. Спелые абрикосы, черешня, клубника, арбузы и персики — настоящее летнее удовольствие. Но позволить себе фруктовую тарелку ежедневно могут не все, ведь цены остаются на высоком уровне. Даже привычные яблоки и бананы сохраняют ценовую "планку" на уровне 100 гривен за килограмм.

Ассортимент ягод в магазине. Фото: Новини.LIVE

Стоимость фруктов в супермаркете:

Бананы — 78,90 грн/кг

Бейби-бананы — 208 грн/кг

Арбуз — 31,90 грн/кг

Арбуз Огонек — 56 грн/кг

Дыня — от 87 до 156,60 грн/кг

Яблоки — от 108,75 до 116 грн/кг

Слива — 120 грн/кг

Слива импортная — 189 грн/кг

Абрикосы — 112 грн/кг

Абрикосы ананасовые — 154 грн/кг

Черешня — 195,70 грн/кг

Черешня желтая — 150 грн/кг

Черешня розовая — 159 грн/кг

Черешня (средняя) — 150 грн/кг

Вишня — 156 грн/кг

Ежевика — 364 грн/кг

Голубика — 624 грн/кг

Черника — 325 грн/кг

Малина — 299 грн/кг

Смородина красная — 169 грн/кг

Арбуз куском (1,154 кг) — 36,81 грн

Арбуз в магазине Одессы, Фото: Новини.LIVE

Бакалея в магазине

Крупы остаются одной из немногих категорий, где цены почти не меняются. Это объясняется как наличием внутреннего производства, так и меньшим влиянием сезона. Чаще всего украинцы покупают гречку, рис — именно они формируют "базу" на кухне. Поэтому бакалейные полки пока не вызывают стресса у покупателей.

Стоимость бакалеи в супермаркете:

Рис пропаренный — 68,45 грн/800 г

Рис пропаренный премиум — 78,98 грн/800 г

Рис длинный — 81 грн/800 г

Гречка — от 42,52 до 53,06 грн/800 г

Бакалея на прилавке супермаркета. Фото: Новини.LIVE

Яйца в магазине

Яйца в июле также держат высокую "планку". Стоимость десятка держится в пределах 65-75 гривен. Для многих это все еще слишком высоко, учитывая, что этот продукт — один из самых популярных на завтрак. Однако по сравнению с предыдущими месяцами — это уже облегчение.

Стоимость яиц в супермаркете:

Яйцо — 6,24 грн/шт

Яйца десятком — от 61,69 до 90,58 грн

Акционные яйца в магазине. Фото: Новини.LIVE

Масло в магазине

Подсолнечное масло — незаменимый продукт для жарки, а его стоимость значительно ниже, чем у оливкового. Однако даже оно сейчас остается дорогим.

Подсолнечное масло — от 57,75 до 69,90 грн/850 мл

Масло в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Молочные продукты в магазине

Молочные продукты, хоть и не демонстрируют резких скачков цен, все же остаются в среднем ценовом сегменте. Для тех, кто любит начинать день с творога, кефира или сметаны, июль не стал дешевле. По сравнению с весной, цены держатся стабильно, но недешево. Поэтому молочная корзина — это уже не только о вкусе, но и о расчете.

Стоимость молочки в супермаркете:

Молоко — от 47,99 до 57,68 грн

Сметана — от 46,90 до 57,99 грн/300 г

Творог кисломолочный — от 67,90 до 103,57 грн

Сливочное масло — от 82,50 до 125 грн

Ассортимент молока в магазине. Фото: Новини.LIVE

Июль принес некоторое удешевление базовых овощей, стабилизацию яиц и круп, но фрукты и мясо остаются дорогими. Чтобы собрать полноценную корзину, приходится искать баланс — между сезонным ассортиментом и возможностями кошелька.

Ранее мы писали, о том что будет со стоимостью продуктов в Украине в ближайшее время. А также, об актуальных ценах на "Новом базаре" в Одессе.