Сколько стоят продукты в Одессе в июле 2025 года

Цены в одесских магазинах — насколько выросла стоимость продуктов
Одесские супермаркеты продолжают корректировать цены. Самые заметные изменения — в отделах с сезонной продукцией: овощами и фруктами. С одной стороны, лето должно приносить удешевление, но с другой — капризы погоды и логистические трудности заставляют цены колебаться. Особенно остро рост стоимости ощущается в сезон, когда спрос на свежие овощи увеличивается.
Журналисты Новини.LIVE отправились в магазин, чтобы узнать, сколько стоит наполнить продуктовую корзину в июле.
Овощи в магазине
Украинцы традиционно ожидают падения цен на овощи, ведь в магазинах появляется все больше отечественной продукции. Однако в этом году сезонное удешевление не такое стремительное. Несмотря на то, что выбор становится больше, некоторые позиции остаются дорогими. Для того чтобы приготовить даже простое блюдо — салат или борщ — придется внимательно сравнивать цены.
Цены на овощи в супермаркете:
- Картофель — 54,25 грн/кг
- Картофель молодой — 25,50 грн/кг
- Морковь прошлогодняя — 69 грн/кг
- Свёкла — 36 грн/кг
- Лук ранний — 20,80 грн/кг
- Капуста молодая — 32 грн/кг
- Капуста пекинская — 39,15 грн/кг
- Огурцы — 42 грн/кг
- Кабачки (импортные) — 24 грн/кг
- Перец красный — 196 грн/кг
- Перец оранжевый — 210 грн/кг
- Перец зеленый — 150 грн/кг
- Перец желтый — 196 грн/кг
- Перец красный — 180 грн/кг
- Перец Белозерка — 112,50 грн/кг
- Баклажаны — от 161 до 168 грн/кг
- Кукуруза — 56 грн/шт
- Помидоры — 67,50 грн/кг
- Помидоры микадо — 139,50 грн/кг
- Помидоры на веточке — 105 грн/кг
- Помидоры с хвостиком — 97,50 грн/кг
- Помидоры желтые микадо — 168,75 грн/кг
Фрукты в магазине
Несмотря на то, что фрукты — один из обязательных продуктов в ежедневном рационе, их многообразие каждое лето привлекает покупателей. Спелые абрикосы, черешня, клубника, арбузы и персики — настоящее летнее удовольствие. Но позволить себе фруктовую тарелку ежедневно могут не все, ведь цены остаются на высоком уровне. Даже привычные яблоки и бананы сохраняют ценовую "планку" на уровне 100 гривен за килограмм.
Стоимость фруктов в супермаркете:
- Бананы — 78,90 грн/кг
- Бейби-бананы — 208 грн/кг
- Арбуз — 31,90 грн/кг
- Арбуз Огонек — 56 грн/кг
- Дыня — от 87 до 156,60 грн/кг
- Яблоки — от 108,75 до 116 грн/кг
- Слива — 120 грн/кг
- Слива импортная — 189 грн/кг
- Абрикосы — 112 грн/кг
- Абрикосы ананасовые — 154 грн/кг
- Черешня — 195,70 грн/кг
- Черешня желтая — 150 грн/кг
- Черешня розовая — 159 грн/кг
- Черешня (средняя) — 150 грн/кг
- Вишня — 156 грн/кг
- Ежевика — 364 грн/кг
- Голубика — 624 грн/кг
- Черника — 325 грн/кг
- Малина — 299 грн/кг
- Смородина красная — 169 грн/кг
- Арбуз куском (1,154 кг) — 36,81 грн
Бакалея в магазине
Крупы остаются одной из немногих категорий, где цены почти не меняются. Это объясняется как наличием внутреннего производства, так и меньшим влиянием сезона. Чаще всего украинцы покупают гречку, рис — именно они формируют "базу" на кухне. Поэтому бакалейные полки пока не вызывают стресса у покупателей.
Стоимость бакалеи в супермаркете:
- Рис пропаренный — 68,45 грн/800 г
- Рис пропаренный премиум — 78,98 грн/800 г
- Рис длинный — 81 грн/800 г
- Гречка — от 42,52 до 53,06 грн/800 г
Яйца в магазине
Яйца в июле также держат высокую "планку". Стоимость десятка держится в пределах 65-75 гривен. Для многих это все еще слишком высоко, учитывая, что этот продукт — один из самых популярных на завтрак. Однако по сравнению с предыдущими месяцами — это уже облегчение.
Стоимость яиц в супермаркете:
- Яйцо — 6,24 грн/шт
- Яйца десятком — от 61,69 до 90,58 грн
Масло в магазине
Подсолнечное масло — незаменимый продукт для жарки, а его стоимость значительно ниже, чем у оливкового. Однако даже оно сейчас остается дорогим.
- Подсолнечное масло — от 57,75 до 69,90 грн/850 мл
Молочные продукты в магазине
Молочные продукты, хоть и не демонстрируют резких скачков цен, все же остаются в среднем ценовом сегменте. Для тех, кто любит начинать день с творога, кефира или сметаны, июль не стал дешевле. По сравнению с весной, цены держатся стабильно, но недешево. Поэтому молочная корзина — это уже не только о вкусе, но и о расчете.
Стоимость молочки в супермаркете:
- Молоко — от 47,99 до 57,68 грн
- Сметана — от 46,90 до 57,99 грн/300 г
- Творог кисломолочный — от 67,90 до 103,57 грн
- Сливочное масло — от 82,50 до 125 грн
Июль принес некоторое удешевление базовых овощей, стабилизацию яиц и круп, но фрукты и мясо остаются дорогими. Чтобы собрать полноценную корзину, приходится искать баланс — между сезонным ассортиментом и возможностями кошелька.
Ранее мы писали, о том что будет со стоимостью продуктов в Украине в ближайшее время. А также, об актуальных ценах на "Новом базаре" в Одессе.
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