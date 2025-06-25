Ціни на кавуни, черешні й абрикоси в Одесі у червні - що купують на Новому базарі

Абрикоси, черешні й перші кавуни — ціни на "Новому базарі"
Літо в Одесі нарешті взяло своє — разом зі спекою на вулицях з'явився і сезонний достаток на прилавках. На "Новому Базарі" — справжній фруктово-овочевий розмай. Персики, абрикоси, черешня, полуниця, а поряд — молода картопля, соковиті помідори та зелень усіх відтінків. Тут змішуються шепіт покупців, аромати динь і полуниць, яскраві виклики продавців і ритм базарного життя. Попри складну економічну ситуацію, одесити не втрачають бажання взяти з літа хоча б смак — і купують хоча б трохи свіжого та смачного.
Журналісти Новини.LIVE вирушили на ринок, щоб подивитися, які ціни цього тижня та які продукти в Одесі зараз — "на вагу золота".
Овочі на базарі
Овочеві прилавки зараз рясніють свіжою городиною — щойно з поля або теплиць. Молоді картопля, бурячок, огірки й морква потроху дешевшають, бо на ринку вже масові обсяги. Але ціни коливаються: що ближче до міста зібрано врожай — то доступніший товар. Продавці кажуть, що врожайність непогана, проте погода цієї весни не дала розігнатися. Багато дощів і нестабільне тепло вплинули на строки збору, проте ситуація вирівнюється.
"Молода вже йде з поля — копаємо. З поля по 10 гривень, на гурт — 15, тут на місці. Морква от молоденька по 60 гривень, бурячок трохи дешевший — по 50 продаємо. Огірочки подешевіли: Ізмаїл по 40, з Усатого — по 50 гривень сьогодні. Такі ціни тримаємо, поки можемо, для своїх покупців", — ділиться продавчиня Галина.
Вартість овочів
- Картопля молода — 30 грн/кг
- Морква — 60 грн/кг
- Молода морква — 100 грн/кг
- Буряк — 50 грн/кг
- Молодий буряк — 100 грн/кг
- Цибуля — 25 грн/кг
- Капуста — 75 грн/кг
- Молода капуста — 50 грн/кг
- Цвітна капуста — від 70 до 80 грн/кг
- Броколі — 180 грн/кг
- Кабачок — 25 грн/кг
- Спаржевих фасоль — 250 грн/кг
- Баклажани — 150 грн/кг
- Огірки — від 70 до 250 грн/кг
- Помідори — від 100 до 250 грн/кг
- Перець — 250 грн/кг
- Молодий горох — 300 грн/кг
- Гриби шампіньйони — від 120 до 130 грн/кг
- Гриби гливи — 150 грн/кг
Фрукти на базарі
Фруктовий ряд цього червня — як вітрина літа. Тут і полуниця, яка добігає кінця сезону, і солодка черешня, і яскраві персики з абрикосами. А ще — перші кавуни та дині. Проте найбільше купують сезонні ягоди — навіть попри ціни, які ще досить високі. Продавці кажуть: попереду ще трохи зниження цін, але на деякі позиції, як-от полуниця, цього вже не буде.
"Ціна на полуницю поки від 200 гривень і вище. Ще буде дешевше, але 100 точно не буде. Уже сезон закінчився. Зараз малина починається, лохина, абрикоси йдуть, черешня ще є — але буквально 2-3 тижні, і вона стане рідкістю", — пояснює продавчиня Галина.
Вартість фруктів:
- Яблука — від 70 до 100 грн/кг
- Груші — від 150 до 170 грн/кг
- Банан — від 100 до 200 грн/кг
- Виноград — 300 грн/кг
- Абрикоса — від 180 до 200 грн/кг
- Персики — 350 грн/кг
- Лохина — 700 грн/кг
- Малина — 300 грн/кг
- Полуниця — від 200 до 250 грн/кг
- Ананас — 300 грн/шт
- Ківі королівське — 600 грн/кг
- Черешня — 150 грн/кг
- Кавун — 80 грн/кг
- Диня — 130 грн/кг
Зелень на базарі
На зелених прилавках — вибух кольорів і ароматів. Петрушка, кріп, рукола, шпинат, кінза — усе свіже, щойно зібране, з фермерських господарств Одеської області. Ціни досить демократичні, якщо не рахувати елітні види. Усі беруть по пучку-два: хтось для борщу, хтось — для літніх салатів. Запахи тут стоять такі, що голова паморочиться — і одразу хочеться щось приготувати.
"Цибулька молода — 15 гривень. Кріп, петрушечка — по 10 гривень, також є салатики на вагу — 150 гривень. Шпинат — 20 гривень, свіжий красунчик. Рукола — 500 гривень кілограм", — розповідає продавчиня Світлана.
Ціна зелені:
- Кріп — 10 грн/пучок
- Петрушка — 10 грн/пучок
- Щавель — 20 грн/пучок
- Шпинат — 20 грн/пучок
- Молода цибуля — 15 грн/пучок
- Кінза — 40 грн/пучок
- Рукола — 500 грн/кг
- Салат ваговий — від 150 грн/кг
Мед на базарі
Мед на прилавках ще торішній — новий урожай обіцяють у другій половині червня. Весна була прохолодною, і бджоли працювали не так активно. Пасічники кажуть, що цього року солодкого продукту буде небагато, тому ціна триматиметься висока. Проте одесити беруть навіть торішній — бо вже звикли купувати перевірене.
"Меду в цьому році дуже мало. То холодно, то все померзло. Бджоли перезимували добре, але меду в природі — небагато", — зазначає пасічник Євгеній.
Мед: 100–200 грн за 750 г
Молочка на базарі
Поруч — свіжа фермерська молочка: сири, сметана, молоко, рикота, бринза, бурата й страчетела — усе свіже і домашнє. Ряди з молочними продуктами традиційно збирають черги.
"Вся молочна продукція виготовляється з молока шабських корівок. У нас є дуже великий асортимент. Такі сири, як бурата, страчатела, моцарела. Вартість страчатела у нас 190 гривень, 125 гривень — бурата, 150 гривень — моцарела. Є дуже також сулугуні, халумі. Сир кисломолочний такий гарний, що в ньому ні капельки немає сироватки", — каже продавчиня Тетяна.
Вартість молочних виробів:
- Молоко — 65 грн/літр
- Сметана — 85 грн/300г
- Страчетела — 190 грн/300г
- Моцарела — 150 грн/300г
- Бурата — 125 грн/150г
- Сулугуні — 400 грн/кг
- Халумі — 470 грн/кг
- Бринза — 350 грн/кг
- Сир кисломолочний — 300 грн/кг
- Рикота — 300 грн/кг
- Фета — 350 грн/кг
Риба на базарі
Рибний ряд цього літа стабільний, як і одеська любов до бичка й хамси. Щодня тут можна знайти філе коропа, карася, осетрину, дунайку, а ще — свіжі рачки. Найбільше уваги покупців — до хамси, якої всі встигли скучити. На рибному ряду завжди людно, адже навіть у спеку одесити не відмовляються від звички готувати щось смачненьке з риби.
"Сьогодні якраз хамса тільки з'явилася, всі вже скучили. А так — бички, карась, кожна хазяйка знає, що їй треба", — усміхається Юлія.
Вартість риби:
- Філе коропа — 300 грн/кг
- Карась — 120 грн/кг
- Осетрина — 750 грн/кг
- Лящ — 120 грн/кг
- Дунайка — 400 грн/коробка
- Бичок — 300 грн/кг
- Тюлька — 200 грн/кг
- Рачки варені — 900 грн/кг
- Рачки сирі — 400 грн/кг
"Новий Базар" — це не просто місце покупок, а літній портрет міста. Тут змішуються щоденні турботи й сезонні радощі, запахи зелені й риби, полуниць і спеки. Продавці стараються не лише заробити, а й зберегти довіру своїх клієнтів. А одесити — приходять, прицінюються, щось купують, щось просто нюхають чи пробують. І навіть якщо беруть лише пару огірків — із ринку йдуть з відчуттям, що літо таки прийшло. І почалося воно саме тут.
Раніше ми писали про актуальні ціни на Одеському "Привозі". А також про те, які ціни на продукти прогнозують у липні.
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