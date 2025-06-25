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Головна Одеса Абрикоси, черешні й перші кавуни — ціни на "Новому базарі"

Абрикоси, черешні й перші кавуни — ціни на "Новому базарі"

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Дата публікації: 25 червня 2025 19:44
Ціни на кавуни, черешні й абрикоси в Одесі у червні - що купують на Новому базарі
Люди на "Новому базарі" в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Овочі на базарі Фрукти на базарі Зелень на базарі Мед на базарі Молочка на базарі Риба на базарі

Літо в Одесі нарешті взяло своє — разом зі спекою на вулицях з'явився і сезонний достаток на прилавках. На "Новому Базарі" — справжній фруктово-овочевий розмай. Персики, абрикоси, черешня, полуниця, а поряд — молода картопля, соковиті помідори та зелень усіх відтінків. Тут змішуються шепіт покупців, аромати динь і полуниць, яскраві виклики продавців і ритм базарного життя. Попри складну економічну ситуацію, одесити не втрачають бажання взяти з літа хоча б смак — і купують хоча б трохи свіжого та смачного.

Журналісти Новини.LIVE вирушили на ринок, щоб подивитися, які ціни цього тижня та які продукти в Одесі зараз — "на вагу золота".

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 Овочі на базарі

Овочеві прилавки зараз рясніють свіжою городиною — щойно з поля або теплиць. Молоді картопля, бурячок, огірки й морква потроху дешевшають, бо на ринку вже масові обсяги. Але ціни коливаються: що ближче до міста зібрано врожай — то доступніший товар. Продавці кажуть, що врожайність непогана, проте погода цієї весни не дала розігнатися. Багато дощів і нестабільне тепло вплинули на строки збору, проте ситуація вирівнюється. 

"Молода вже йде з поля — копаємо. З поля по 10 гривень, на гурт — 15, тут на місці. Морква от молоденька по 60 гривень, бурячок трохи дешевший — по 50 продаємо. Огірочки подешевіли: Ізмаїл по 40, з Усатого — по 50 гривень сьогодні. Такі ціни тримаємо, поки можемо, для своїх покупців", — ділиться продавчиня Галина.

продавчиня Галина, про овочі
Продавчиня Галина про товар. Фото: Новини.LIVE

Вартість овочів

  • Картопля молода  — 30 грн/кг
  • Морква — 60 грн/кг
  • Молода морква — 100 грн/кг 
  • Буряк — 50 грн/кг
  • Молодий буряк — 100 грн/кг
  • Цибуля — 25 грн/кг
  • Капуста —  75 грн/кг
  • Молода капуста — 50 грн/кг 
  • Цвітна капуста — від 70 до 80 грн/кг
  • Броколі — 180 грн/кг
  • Кабачок  — 25 грн/кг
  • Спаржевих фасоль  — 250 грн/кг
  • Баклажани — 150 грн/кг
  • Огірки — від 70 до 250  грн/кг
  • Помідори — від 100 до 250 грн/кг
  • Перець — 250 грн/кг
  • Молодий горох —  300 грн/кг
  • Гриби шампіньйони — від 120 до 130 грн/кг
  • Гриби гливи — 150 грн/кг
Прилавок з овочами
Прилавок з овочами на "Новому базарі". Фото: Новини.LIVE
Асортимент овочів
Овочі на базарі в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Фрукти на базарі

Фруктовий ряд цього червня — як вітрина літа. Тут і полуниця, яка добігає кінця сезону, і солодка черешня, і яскраві персики з абрикосами. А ще — перші кавуни та дині. Проте найбільше купують сезонні ягоди — навіть попри ціни, які ще досить високі. Продавці кажуть: попереду ще трохи зниження цін, але на деякі позиції, як-от полуниця, цього вже не буде. 

"Ціна на полуницю поки від 200 гривень і вище. Ще буде дешевше, але 100 точно не буде. Уже сезон закінчився. Зараз малина починається, лохина, абрикоси йдуть, черешня ще є — але буквально 2-3 тижні, і вона стане рідкістю", — пояснює продавчиня Галина.

Вартість черешні
Асортимент черешні на ринку. Фото: Новини.LIVE

Вартість фруктів:

  • Яблука — від 70 до 100 грн/кг 
  • Груші — від 150 до 170 грн/кг
  • Банан — від 100 до 200 грн/кг
  • Виноград — 300 грн/кг
  • Абрикоса — від 180 до 200 грн/кг
  • Персики — 350 грн/кг
  • Лохина — 700 грн/кг
  • Малина — 300 грн/кг
  • Полуниця — від 200 до 250 грн/кг
  • Ананас — 300 грн/шт
  • Ківі королівське — 600 грн/кг
  • Черешня — 150 грн/кг
  • Кавун — 80 грн/кг
  •  Диня — 130 грн/кг
Малина на ринку
Малина на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Зелень на базарі

На зелених прилавках — вибух кольорів і ароматів. Петрушка, кріп, рукола, шпинат, кінза — усе свіже, щойно зібране, з фермерських господарств Одеської області. Ціни досить демократичні, якщо не рахувати елітні види. Усі беруть по пучку-два: хтось для борщу, хтось — для літніх салатів. Запахи тут стоять такі, що голова паморочиться — і одразу хочеться щось приготувати. 

"Цибулька молода — 15 гривень. Кріп, петрушечка — по 10 гривень, також є салатики на вагу — 150 гривень. Шпинат — 20 гривень, свіжий красунчик. Рукола — 500 гривень кілограм", — розповідає продавчиня Світлана. 

Продавчиня світлана про ціну зелені
Продавчиня Світлана про вартість зелені. Фото: Новини.LIVE

Ціна зелені:

  • Кріп — 10 грн/пучок
  • Петрушка — 10 грн/пучок
  • Щавель — 20 грн/пучок
  • Шпинат — 20 грн/пучок
  • Молода цибуля — 15 грн/пучок
  • Кінза — 40 грн/пучок
  • Рукола — 500 грн/кг 
  • Салат ваговий — від 150 грн/кг
Зелень на новому базарі
Зелень на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Мед на базарі 

Мед на прилавках ще торішній — новий урожай обіцяють у другій половині червня. Весна була прохолодною, і бджоли працювали не так активно. Пасічники кажуть, що цього року солодкого продукту буде небагато, тому ціна триматиметься висока. Проте одесити беруть навіть торішній — бо вже звикли купувати перевірене. 

"Меду в цьому році дуже мало. То холодно, то все померзло. Бджоли перезимували добре, але меду в природі — небагато", — зазначає пасічник Євгеній. 

Продавець Євгеній про мед
Продавець Євгеній про сезон меду. Фото: Новини.LIVE

Мед: 100–200 грн за 750 г

Мед на базарі
Асортимент меду на базарі. Фото: Новини.LIVE

Молочка на базарі 

Поруч — свіжа фермерська молочка: сири, сметана, молоко, рикота, бринза, бурата й страчетела — усе свіже і домашнє. Ряди з молочними продуктами традиційно збирають черги.

"Вся молочна продукція виготовляється з молока шабських корівок. У нас є дуже великий асортимент. Такі сири, як бурата, страчатела, моцарела. Вартість страчатела у нас 190 гривень, 125 гривень бурата, 150 гривень моцарела. Є дуже також сулугуні,  халумі. Сир кисломолочний такий гарний, що в ньому ні капельки немає сироватки", — каже продавчиня Тетяна. 

Продавчиня Тетяна про молочку продукцію
Продавчиня Тетяна про молочну продукцію. Фото: Новини.LIVE

Вартість молочних виробів:

  • Молоко — 65 грн/літр
  • Сметана — 85 грн/300г
  • Страчетела — 190 грн/300г
  • Моцарела — 150 грн/300г
  • Бурата — 125 грн/150г 
  • Сулугуні — 400 грн/кг
  • Халумі — 470 грн/кг
  • Бринза — 350 грн/кг
  • Сир кисломолочний —  300 грн/кг
  • Рикота — 300 грн/кг
  • Фета — 350 грн/кг
Асортимент молочки
Бурата та бринза на прилвку. Фото: Новини.LIVE

Риба на базарі 

Рибний ряд цього літа стабільний, як і одеська любов до бичка й хамси. Щодня тут можна знайти філе коропа, карася, осетрину, дунайку, а ще — свіжі рачки. Найбільше уваги покупців — до хамси, якої всі встигли скучити. На рибному ряду завжди людно, адже навіть у спеку одесити не відмовляються від звички готувати щось смачненьке з риби.

"Сьогодні якраз хамса тільки з'явилася, всі вже скучили. А так — бички, карась, кожна хазяйка знає, що їй треба", — усміхається Юлія.

Продавчиня Юлія про рибу
Продавчиня Юлія про вибір покупців. Фото: Новини.LIVE

Вартість риби: 

  • Філе коропа — 300 грн/кг
  • Карась — 120 грн/кг
  • Осетрина — 750 грн/кг 
  • Лящ — 120 грн/кг
  • Дунайка — 400 грн/коробка
  • Бичок — 300 грн/кг
  • Тюлька — 200 грн/кг
  • Рачки варені — 900 грн/кг
  • Рачки сирі — 400 грн/кг
Риба на базарі
Риба на прилавку базару. Фото: Новини.LIVE

"Новий Базар" — це не просто місце покупок, а літній портрет міста. Тут змішуються щоденні турботи й сезонні радощі, запахи зелені й риби, полуниць і спеки. Продавці стараються не лише заробити, а й зберегти довіру своїх клієнтів. А одесити — приходять, прицінюються, щось купують, щось просто нюхають чи пробують. І навіть якщо беруть лише пару огірків — із ринку йдуть з відчуттям, що літо таки прийшло. І почалося воно саме тут.

Раніше ми писали про актуальні ціни на Одеському "Привозі". А також про те, які ціни на продукти прогнозують у липні. 

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Вікторія Яслик - редактор
Автор:
Вікторія Яслик
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