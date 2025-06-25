Цены на арбузы, черешни и абрикосы в июне - покупают на Новом базаре

Люди на "Новом базаре" в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Лето в Одессе наконец-то взяло свое — вместе с жарой на улицах появилось и сезонное изобилие на прилавках. На "Новом Базаре" — настоящее фруктово-овощное изобилие. Персики, абрикосы, черешня, клубника, а рядом — молодая картошка, сочные помидоры и зелень всех оттенков. Здесь смешиваются шепот покупателей, ароматы дынь и клубники, яркие вызовы продавцов и ритм базарной жизни. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, одесситы не теряют желание взять из лета хотя бы вкус — и покупают хотя бы немного свежего и вкусного.

Журналисты Новини.LIVE отправились на рынок, чтобы посмотреть, какие цены на этой неделе и какие продукты в Одессе сейчас — "на вес золота".

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Овощи на базаре

Овощные прилавки сейчас пестрят свежими овощами — только с поля или теплиц. Молодые картофель, свекла, огурцы и морковь понемногу дешевеют, потому что на рынке уже массовые объемы. Но цены колеблются: чем ближе к городу собран урожай — тем доступнее товар. Продавцы говорят, что урожайность неплохая, однако погода этой весной не дала разогнаться. Много дождей и нестабильное тепло повлияли на сроки сбора, однако ситуация выравнивается.

"Молодая уже идет с поля — копаем. С поля по 10 гривен, на опт — 15, здесь на месте. Морковь вот молоденькая по 60 гривен, свекла немного дешевле — по 50 продаем. Огурчики подешевели: Измаил по 40, из Усатого — по 50 гривен сегодня. Такие цены держим, пока можем, для своих покупателей", — делится продавщица Галина.

Продавщица Галина, о товаре. Фото: Новини.LIVE

Стоимость овощей

Картофель молодой — 30 грн/кг

Морковь — 60 грн/кг

Свекла — 50 грн/кг

Лук — 25 грн/кг

Капуста — 75 грн/кг

Молодая капуста — 50 грн/кг

Цветная капуста — от 70 до 80 грн/кг

Брокколи — 180 грн/кг

Кабачок — 25 грн/кг

Спаржевая фасоль — 250 грн/кг

Баклажаны — 150 грн/кг

Огурцы — от 70 до 250 грн/кг

Помидоры — от 100 до 250 грн/кг

Перец — 250 грн/кг

Молодой горох — 300 грн/кг

Грибы шампиньоны — от 120 до 130 грн/кг

Грибы вешенки — 150 грн/кг

Прилавок с овощами на "Новом базаре". Фото: Новини.LIVE

Овощи на базаре в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Фрукты на базаре

Фруктовый ряд этого июня — как витрина лета. Здесь и клубника, которая подходит к концу сезона, и сладкая черешня, и яркие персики с абрикосами. А еще — первые арбузы и дыни. Однако больше всего покупают сезонные ягоды — даже несмотря на цены, которые еще довольно высокие. Продавцы говорят: впереди еще немного снижения цен, но на некоторые позиции, например, клубника, этого уже не будет.

"Цена на клубнику пока от 200 гривен и выше. Еще будет дешевле, но 100 точно не будет. Уже сезон закончился. Сейчас малина начинается, голубика, абрикосы идут, черешня еще есть — но буквально 2-3 недели, и она станет редкостью", — объясняет продавщица Галина.

Ассортимент черешни на рынке. Фото: Новини.LIVE

Стоимость фруктов:

Яблоки — от 70 до 100 грн/кг

Груши — от 150 до 170 грн/кг

Банан — от 100 до 200 грн/кг

Виноград — 300 грн/кг

Абрикоса — от 180 до 200 грн/кг

Персики — 350 грн/кг

Голубика — 700 грн/кг

Малина — 300 грн/кг

Клубника — от 200 до 250 грн/кг

Ананас — 300 грн/шт.

Киви королевское — 600 грн/кг

Черешня — 150 грн/кг

Арбуз — 80 грн/кг

Дыня — 130 грн/кг

Малина на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Зелень на базаре

На зеленых прилавках — взрыв цветов и ароматов. Петрушка, укроп, руккола, шпинат, кинза — все свежее, только что собранное, из фермерских хозяйств Одесской области. Цены достаточно демократичные, если не считать элитные виды. Все берут по пучку либо два: кто-то для борща, кто-то — для летних салатов. Запахи здесь стоят такие, что голова кружится — и сразу хочется что-то приготовить.

"Луковица молодая — 15 гривен. Укроп, петрушечка — по 10 гривен, также есть салатики на вес — 150 гривен. Шпинат — 20 гривен, свежий красавчик. Руккола — 500 гривен килограмм", — рассказывает продавщица Светлана.

Продавщица Светлана о стоимости зелени. Фото: Новини.LIVE

Цена зелени:

Укроп — 10 грн/пучок

Петрушка — 10 грн/пучок

Щавель — 20 грн/пучок

Шпинат — 20 грн/пучок

Молодой лук — 15 грн/пучок

Кинза — 40 грн/пучок

Рукола — 500 грн/кг

Салат весовой — от 150 грн/кг

Зелень на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Мед на базаре

Мед на прилавках еще прошлогодний — новый урожай обещают во второй половине июня. Весна была прохладной, и пчелы работали не так активно. Пасечники говорят, что в этом году сладкого продукта будет немного, поэтому цена будет держаться высокая. Однако одесситы берут даже прошлогодний — потому что уже привыкли покупать проверенное.

"Меда в этом году очень мало. То холодно, то все померзло. Пчелы перезимовали хорошо, но меда в природе — немного", — отмечает пасечник Евгений.

Продавец Евгений о сезоне меда. Фото: Новини.LIVE

Мед: 100-200 грн за 750 г

Ассортимент меда на базаре. Фото: Новини.LIVE

Молочка на базаре

Рядом — свежая фермерская молочка: сыры, сметана, молоко, рикотта, брынза, бурата и страчетела — все свежее и домашнее. Ряды с молочными продуктами традиционно собирают очереди.

"Вся молочная продукция изготавливается из молока шабских коровок. У нас есть очень большой ассортимент. Такие сыры, как бурата, страчатела, моцарелла. Стоимость страчатела у нас 190 гривен, 125 — бурата, 150 гривен — моцарелла. Есть очень также сулугуни, халуми. Творог такой хороший, что в нем ни капельки нет сыворотки", — говорит продавщица Татьяна.

Продавщица Татьяна о молочной продукции. Фото: Новини.LIVE

Стоимость молочных продуктов:

Молоко — 65 грн/литр

Сметана — 85 грн/300г

Страчетела — 190 грн/300г

Моцарелла — 150 грн/300г

Бурата — 125 грн/150г

Сулугуни — 400 грн/кг

Халуми — 470 грн/кг

Брынза — 350 грн/кг

Сыр кисломолочный — 300 грн/кг

Рикотта — 300 грн/кг

Фета — 350 грн/кг

Бурата и брынза на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Рыба на базаре

Рыбный ряд этим летом стабилен, как и одесская любовь к бычку и хамсе. Ежедневно здесь можно найти филе карпа, карася, осетрину, дунайку, а еще — свежие рачки. Больше всего внимания покупателей — к хамсе, по которой все успели соскучиться. На рыбном ряду всегда людно, ведь даже в жару одесситы не отказываются от привычки готовить что-то вкусненькое из рыбы.

"Сегодня как раз хамса только появилась, все уже соскучились. А так — бычки, карась, каждая хозяйка знает, что ей надо", — улыбается Юлия.

Продавщица Юлия о выборе покупателей. Фото: Новини.LIVE

Стоимость рыбы:

Филе карпа — 300 грн/кг

Карась — 120 грн/кг

Осетрина — 750 грн/кг

Лещ — 120 грн/кг

Дунайка — 400 грн/коробка

Бычок — 300 грн/кг

Тюлька — 200 грн/кг

Рачки вареные — 900 грн/кг

Рачки сырые — 400 грн/кг

Рыба на прилавке базара. Фото: Новини.LIVE

"Новый Базар" — это не просто место покупок, а летний портрет города. Здесь смешиваются ежедневные заботы и сезонные радости, запахи зелени и рыбы, клубники и жары. Продавцы стараются не только заработать, но и сохранить доверие своих клиентов. А одесситы — приходят, прицениваются, что-то покупают, что-то просто нюхают или пробуют. И даже если берут только пару огурцов — с рынка уходят с ощущением, что лето таки пришло. И началось оно именно здесь.

Ранее мы писали, об актуальных ценах на Одесском "Привозе". А также о том, какие цены на продукты прогнозируют в июле.