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Главная Одесса Часть Одессы сегодня осталась без света — в чем причина

Часть Одессы сегодня осталась без света — в чем причина

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2025 09:56
Отключение света в Одессе 5 июля: адреса и время
Энергетики чинят сети. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 5 июля, в некоторых районах Одессы запланированы масштабные ремонтные работы на электросетях. Из-за этого света не будет на десятках улиц. Энергетики обещают восстановить питание до 19:00.

Об этом в субботу, 5 июля, сообщили в Одесском городском совете.

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Перечень адресов. Фото: скриншот из Telegram-канала ОГС

Кому отключат свет в Одессе

Южный РЭС выполняет работы по следующим адресам:

  • 2-я линия на жилом массиве 12, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 6-а
  • Садовая
  • Агрономическая
  • Беляевская, 1-9
  • Большая Садовая, 1-52
  • Глаубермана, 2-17, 164
  • Донецкая, 5-25
  • Капитана Кузнецова, 3-14
  • Керченская, 27-62б
  • Кишиневская, 2-24
  • Кольцевая, 1-12
  • Конноармейская, 1, 1а
  • Котляревского, 12б
  • Кошица Александра, 1-69
  • Круглая, 1-37
  • Крушельницкого, 1-37
  • Малая Садовая, 1-22
  • Мариупольская
  • Михновского Николая
  • Болобочана, 2а-44а
  • Молодежная, 1-49
  • Наклона, 17/1
  • Наклонная
  • Тарутинская, 1-11
  • ул. Украинки Леси, 10, 11, 11А, 12, 20
  • Хуторская
  • Цебриковская, 1-13а
  • Чайковая, 1-71
  • Четвертая, 33Г, 33Б
  • Шептицкого, 1, 3, 5
  • Штилевая
  • дорога Николаевская, 65
  • дорога Южная, 1-73
  • переулок 1-й, 2-й, 3-й
  • переулок Дунаевский
  • переулок 1-й, 3-й Керченский
  • переулок Агрономический, 1-8а
  • пер. Гинзбург Людмилы, 1-12Б
  • переулок Квантовый, 1-27
  • переулок Круговой, 1а-13
  • переулок Крушельницкой, 1-5а
  • переулок Мастерской, 1-11
  • переулок. Новый, 1-14а
  • переулок Одесский, 3-7
  • переулок Оранжерейный, 1-32
  • переулок. Петра Калнышевского, 1-10
  • переулок Шахтинский, 18-46
  • переулок Шебелинский, 13-27
  • просп. Князя Владимира Великого, 52

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы писали на сколько выросла стоимость продуктов в одесских супермаркетах. Также сообщали, что мэрия Одессы снова проиграла в суде право на главную городскую свалку на Дальницких карьерах.

Одесса Укрэнерго Новости Одессы ДТЭК отключения света свет
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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