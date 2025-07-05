Отключение света в Одессе 5 июля: адреса и время

Энергетики чинят сети. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 5 июля, в некоторых районах Одессы запланированы масштабные ремонтные работы на электросетях. Из-за этого света не будет на десятках улиц. Энергетики обещают восстановить питание до 19:00.

Об этом в субботу, 5 июля, сообщили в Одесском городском совете.

Реклама

Читайте также:

Перечень адресов. Фото: скриншот из Telegram-канала ОГС

Кому отключат свет в Одессе

Южный РЭС выполняет работы по следующим адресам:

2-я линия на жилом массиве 12, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 6-а

Садовая

Агрономическая

Беляевская, 1-9

Большая Садовая, 1-52

Глаубермана, 2-17, 164

Донецкая, 5-25

Капитана Кузнецова, 3-14

Керченская, 27-62б

Кишиневская, 2-24

Кольцевая, 1-12

Конноармейская, 1, 1а

Котляревского, 12б

Кошица Александра, 1-69

Круглая, 1-37

Крушельницкого, 1-37

Малая Садовая, 1-22

Мариупольская

Михновского Николая

Болобочана, 2а-44а

Молодежная, 1-49

Наклона, 17/1

Наклонная

Тарутинская, 1-11

ул. Украинки Леси, 10, 11, 11А, 12, 20

Хуторская

Цебриковская, 1-13а

Чайковая, 1-71

Четвертая, 33Г, 33Б

Шептицкого, 1, 3, 5

Штилевая

дорога Николаевская, 65

дорога Южная, 1-73

переулок 1-й, 2-й, 3-й

переулок Дунаевский

переулок 1-й, 3-й Керченский

переулок Агрономический, 1-8а

пер. Гинзбург Людмилы, 1-12Б

переулок Квантовый, 1-27

переулок Круговой, 1а-13

переулок Крушельницкой, 1-5а

переулок Мастерской, 1-11

переулок. Новый, 1-14а

переулок Одесский, 3-7

переулок Оранжерейный, 1-32

переулок. Петра Калнышевского, 1-10

переулок Шахтинский, 18-46

переулок Шебелинский, 13-27

просп. Князя Владимира Великого, 52

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы писали на сколько выросла стоимость продуктов в одесских супермаркетах. Также сообщали, что мэрия Одессы снова проиграла в суде право на главную городскую свалку на Дальницких карьерах.