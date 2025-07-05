Отключение света в Одессе 5 июля: адреса и время

Часть Одессы сегодня осталась без света — в чем причина
Сегодня, 5 июля, в некоторых районах Одессы запланированы масштабные ремонтные работы на электросетях. Из-за этого света не будет на десятках улиц. Энергетики обещают восстановить питание до 19:00.
Об этом в субботу, 5 июля, сообщили в Одесском городском совете.
Кому отключат свет в Одессе
Южный РЭС выполняет работы по следующим адресам:
- 2-я линия на жилом массиве 12, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 6-а
- Садовая
- Агрономическая
- Беляевская, 1-9
- Большая Садовая, 1-52
- Глаубермана, 2-17, 164
- Донецкая, 5-25
- Капитана Кузнецова, 3-14
- Керченская, 27-62б
- Кишиневская, 2-24
- Кольцевая, 1-12
- Конноармейская, 1, 1а
- Котляревского, 12б
- Кошица Александра, 1-69
- Круглая, 1-37
- Крушельницкого, 1-37
- Малая Садовая, 1-22
- Мариупольская
- Михновского Николая
- Болобочана, 2а-44а
- Молодежная, 1-49
- Наклона, 17/1
- Наклонная
- Тарутинская, 1-11
- ул. Украинки Леси, 10, 11, 11А, 12, 20
- Хуторская
- Цебриковская, 1-13а
- Чайковая, 1-71
- Четвертая, 33Г, 33Б
- Шептицкого, 1, 3, 5
- Штилевая
- дорога Николаевская, 65
- дорога Южная, 1-73
- переулок 1-й, 2-й, 3-й
- переулок Дунаевский
- переулок 1-й, 3-й Керченский
- переулок Агрономический, 1-8а
- пер. Гинзбург Людмилы, 1-12Б
- переулок Квантовый, 1-27
- переулок Круговой, 1а-13
- переулок Крушельницкой, 1-5а
- переулок Мастерской, 1-11
- переулок. Новый, 1-14а
- переулок Одесский, 3-7
- переулок Оранжерейный, 1-32
- переулок. Петра Калнышевского, 1-10
- переулок Шахтинский, 18-46
- переулок Шебелинский, 13-27
- просп. Князя Владимира Великого, 52
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, мы писали на сколько выросла стоимость продуктов в одесских супермаркетах. Также сообщали, что мэрия Одессы снова проиграла в суде право на главную городскую свалку на Дальницких карьерах.
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