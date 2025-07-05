Отключение воды в Одессе 5 июля - список адресов

Одесса и область сегодня частично без воды — какая причина
В субботу, 5 июля, из-за ремонтных работ жители нескольких улиц в Одессе и жители сел в области остались без воды. Водоснабжение ограничено как в черте города, так и в окрестностях. Работы будут продолжаться до вечера.
Об этом в субботу, 5 июля, сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где нет воды в Одессе
Подача водоснабжения временно прекращена по следующим адресам:
м. Одесса
- ул. Академика Королева, 9
- ул. Ивана и Юрия Лип, 6-30
- ул. Евгения Танцюры, 26-40
- ул. Ицхака Рабина, 1-23
- Героев Крут, 38-54а
Одесская область
- с. Светлое
- с. Иваново
Телефон для справок (круглосуточно)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Где набрать воды в Одессе
Сейчас в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1.
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, мы писали, что сотни одесситов сегодня остались без света из-за ремонтных работ. А также о том, что из-за потепления, на автомобильных дорогах Одесской области введен тепловой режим.
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