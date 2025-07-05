Отключение воды в Одессе 5 июля - список адресов

Люди стоят в очереди в бювет за водой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В субботу, 5 июля, из-за ремонтных работ жители нескольких улиц в Одессе и жители сел в области остались без воды. Водоснабжение ограничено как в черте города, так и в окрестностях. Работы будут продолжаться до вечера.

Об этом в субботу, 5 июля, сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Адреса отключения воды. Фото: скриншот "Инфоксводоканал"

Где нет воды в Одессе

Подача водоснабжения временно прекращена по следующим адресам:

м. Одесса

ул. Академика Королева, 9

ул. Ивана и Юрия Лип, 6-30

ул. Евгения Танцюры, 26-40

ул. Ицхака Рабина, 1-23

Героев Крут, 38-54а

Одесская область

с. Светлое

с. Иваново

Телефон для справок (круглосуточно)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1.

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, мы писали, что сотни одесситов сегодня остались без света из-за ремонтных работ. А также о том, что из-за потепления, на автомобильных дорогах Одесской области введен тепловой режим.