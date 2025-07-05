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Главная Одесса Одесса и область сегодня частично без воды — какая причина

Одесса и область сегодня частично без воды — какая причина

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2025 13:17
Отключение воды в Одессе 5 июля - список адресов
Люди стоят в очереди в бювет за водой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В субботу, 5 июля, из-за ремонтных работ жители нескольких улиц в Одессе и жители сел в области остались без воды. Водоснабжение ограничено как в черте города, так и в окрестностях. Работы будут продолжаться до вечера.

Об этом в субботу, 5 июля, сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Адреса отключения воды. Фото: скриншот "Инфоксводоканал"

Где нет воды в Одессе

Подача водоснабжения временно прекращена по следующим адресам:

м. Одесса

  • ул. Академика Королева, 9
  • ул. Ивана и Юрия Лип, 6-30
  • ул. Евгения Танцюры, 26-40
  • ул. Ицхака Рабина, 1-23
  • Героев Крут, 38-54а

Одесская область

  • с. Светлое
  • с. Иваново

Телефон для справок (круглосуточно)

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район.

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Ицхака Рабина, 1.
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересипский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, мы писали, что сотни одесситов сегодня остались без света из-за ремонтных работ. А также о том, что из-за потепления, на автомобильных дорогах Одесской области введен тепловой режим.

Одесса авария Одесская область вода Новости Одессы отсутствие воды
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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