Загибель на воді в Одеській області в 2025 році

Вода знову забирає життя на Одещині — скільки людей утонуло
В Одеській області зафіксували вже чотири трагічні випадки загибелі людей на воді. Найчастіше причиною стає нехтування елементарними правилами безпеки.
Про це у неділю, 20 липня, повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій в Одеській області.
Вода забирає життя
На жаль, щороку вода забирає людські життя. За інформацією рятувальників, цього літа на Одещині вже загинули четверо людей, і всі трагедії сталися там, де відпочивальники не дотримались елементарних правил безпеки.
"Літо — пора відпочинку, але, на жаль, щороку вода забирає життя. Найстрашніше те, що часто цих трагедій можна було б уникнути", — повідомили в ДСНС.
Правила під час купання
Рятувальники б’ють на сполох і нагадують: купатися варто лише на офіційно визначених пляжах, де чергують фахівці і є засоби порятунку. Відомі випадки, коли люди пірнали у неперевірених місцях — і не поверталися.
Особливу увагу варто звертати на дітей. Державна служба з надзвичайних ситуацій наголошує: залишені без нагляду діти — одна з основних груп ризику. Навіть при мілководді дитина може потрапити у вир чи просто злякатись.
Ще одна причина трагедій — це алкоголь. Дорослі часто недооцінюють небезпеку, заходять у воду напідпитку й втрачають контроль. У багатьох випадках такі купання закінчуються фатально.
Нагадаємо, у Чорному морі біля узбережжя Одещини зафіксували розмноження американського блакитного краба. Також ми писали, чому у кількох районах Одеси та прилеглих селищах сьогодні відключили воду.
Читайте Новини.LIVE!