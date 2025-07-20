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Головна Одеса Вода знову забирає життя на Одещині — скільки людей утонуло

Вода знову забирає життя на Одещині — скільки людей утонуло

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2025 14:25
Загибель на воді в Одеській області в 2025 році
Рятувальник на воді. Фото ілюстративне: ДСНС

В Одеській області зафіксували вже чотири трагічні випадки загибелі людей на воді. Найчастіше причиною стає нехтування елементарними правилами безпеки.

Про це у неділю, 20 липня, повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій в Одеській області.

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На жаль, щороку вода забирає людські життя. За інформацією рятувальників, цього літа на Одещині вже загинули четверо людей, і всі трагедії сталися там, де відпочивальники не дотримались елементарних правил безпеки.

"Літо — пора відпочинку, але, на жаль, щороку вода забирає життя. Найстрашніше те, що часто цих трагедій можна було б уникнути", — повідомили в ДСНС.

Правила під час купання

Рятувальники б’ють на сполох і нагадують: купатися варто лише на офіційно визначених пляжах, де чергують фахівці і є засоби порятунку. Відомі випадки, коли люди пірнали у неперевірених місцях — і не поверталися.

Особливу увагу варто звертати на дітей. Державна служба з надзвичайних ситуацій наголошує: залишені без нагляду діти — одна з основних груп ризику. Навіть при мілководді дитина може потрапити у вир чи просто злякатись.

Ще одна причина трагедій — це алкоголь. Дорослі часто недооцінюють небезпеку, заходять у воду напідпитку й втрачають контроль. У багатьох випадках такі купання закінчуються фатально.

Нагадаємо, у Чорному морі біля узбережжя Одещини зафіксували розмноження американського блакитного краба. Також ми писали, чому у кількох районах Одеси та прилеглих селищах сьогодні відключили воду.

Одеса Одеська область вода Новини Одеси море потопельникі
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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