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Головна Одеса Одещина може залишитися без води — ситуація на Дністрі плачевна

Одещина може залишитися без води — ситуація на Дністрі плачевна

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 15:05
Одещина може лишитися без води - Дністер міліє
Дністер міліє. Фото: newsmaker.md

Рівень води у Дністрі на території Молдови досяг критичної позначки. Таке явище загрожує гуманітарною та екологічною кризою всій Одещині, водопостачання якої надходить з цієї річки.

Про це повідомив директор місцевого гідрометцентру Віталій Кольвенко, передає видання ТСВ.

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У Григоріополі на території Молдови рівень води в Дністрі досяг антирекорду. За прогнозами синоптиків, найближчими днями аналогічна ситуація буде спостерігатися і в Бендерах та Тирасполі. Фахівці пояснюють це природним феноменом.

"У Григоріополі вже зараз абсолютний антирекорд рівня у Дністрі досягнуто. А це дає підстави сказати, що новий антирекорд найближчими днями може оновитися у Бендерах та Тирасполі. У Бендерах 10 грудня 1954 року рівень води був на 16 см ще нижчим, ніж сьогодні. Але тоді заповнювали водосховище, і рівень був знижений ще штучно. Цього разу природний феномен", — каже синоптик Віталій Кольвенко.

Наразі синоптики вбивають у берег нові гідрологічні палі, щоб вимірювати рівень води у Дністрі. Додамо, на Одещині через обмілення річки та через загрозу екологічної кризи мешканців регіону закликали по можливості заощаджувати рідину.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Одеса може лишитися без води. А також про про тіло людини, яке знайшли у Дністрі.

Одеса Одеська область вода Придністров'я Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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