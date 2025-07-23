Одещина може лишитися без води - Дністер міліє

Дністер міліє. Фото: newsmaker.md

Рівень води у Дністрі на території Молдови досяг критичної позначки. Таке явище загрожує гуманітарною та екологічною кризою всій Одещині, водопостачання якої надходить з цієї річки.

Про це повідомив директор місцевого гідрометцентру Віталій Кольвенко, передає видання ТСВ.

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Дністер міліє

У Григоріополі на території Молдови рівень води в Дністрі досяг антирекорду. За прогнозами синоптиків, найближчими днями аналогічна ситуація буде спостерігатися і в Бендерах та Тирасполі. Фахівці пояснюють це природним феноменом.

"У Григоріополі вже зараз абсолютний антирекорд рівня у Дністрі досягнуто. А це дає підстави сказати, що новий антирекорд найближчими днями може оновитися у Бендерах та Тирасполі. У Бендерах 10 грудня 1954 року рівень води був на 16 см ще нижчим, ніж сьогодні. Але тоді заповнювали водосховище, і рівень був знижений ще штучно. Цього разу природний феномен", — каже синоптик Віталій Кольвенко.

Наразі синоптики вбивають у берег нові гідрологічні палі, щоб вимірювати рівень води у Дністрі. Додамо, на Одещині через обмілення річки та через загрозу екологічної кризи мешканців регіону закликали по можливості заощаджувати рідину.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Одеса може лишитися без води. А також про про тіло людини, яке знайшли у Дністрі.