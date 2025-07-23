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Главная Одесса Убрали имена героев — скандальное переименование на Одесчине

Убрали имена героев — скандальное переименование на Одесчине

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 18:55
В Одесской области переименовали улицы, названные в честь героев войны
Дальницкий сельсовет. Фото иллюстративное: dalnycka-gromada.gov.ua

В Дальницкой территориальной громаде Одесской области переименовали ряд улиц, названных в честь героев войны. Активисты обвиняют руководство ОТГ в том, что они ждут россиян.

Об этом сообщают активисты ОО "Деколонизация.Украина".

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Руководство Дальницкой общины приняли решение, в котором переименовали улицы названные в честь погибших героев российско-украинской войны Максима Бреславского и Дмитрия Мельника. Теперь они носят названия "Бузковая" и "Победы". Кроме того, в этой ОТГ были переименованы улицы Ивана Липы, Романа Шухевича, Всеволода Змиенко, Василия Вышиваного (Вильгельма Франца Габсбурга-Лотарингского). Все эти люди в разные периоды нашей истории боролись за независимость Украины.

"Руководство Дальницкой общины, что в Одесской области — ждет россиян",— считают активисты ОО "Деколонизация.Украина".

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Переименованные улицы. Фото: "Деколонизация.Украина"

Напомним, недавно мы писали о том, что в Одессе появилась улица в честь выдающегося художника Бориса Эдуардса. А также об историке Александре Музычко, который мечтает изгнать из нашего города памятник Дюку.

Одесса Одесская область декоммунизация Новости Одессы переименования
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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