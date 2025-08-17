Видео
Главная Одесса В Одессе появилась улица Василия Барладяна — какую переименовали

В Одессе появилась улица Василия Барладяна — какую переименовали

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2025 15:30
Переименование улицы в Одессе в честь Василия Барладяна
Улица Омская, которую переименовали. Фото: скриншот из google/maps

В Киевском районе Одессы улицу Омскую переименовали в честь Василия Барладяна. Это имя принадлежит человеку, который прошел сквозь репрессии советской власти, но сохранил верность Украине и ее культуре. Его жизнь стала символом несокрушимости и борьбы за свободу.

Об этом в воскресенье, 17 августа, сообщили в Одесском городском совете.

Читайте также:

Кем был Василий Барладяну

Василий Барладяну (1942-2010) родился в Транснистрии в семье потомка генерала Армии УНР. В трехлетнем возрасте он потерял отца, которого советская власть отправила на каторгу. Эта трагедия стала первым болезненным опытом в его жизни.

Барладяну получил образование военного корреспондента, а позже — филолога. Он работал искусствоведом в музеях Западной Украины и Пражской национальной галерее, исследовал связи Украины с Балканами и Средиземноморьем. Преподавал в ведущих одесских вузах, популяризируя украинское и мировое искусство.

Преследование и несокрушимость

В 1970-х годах научные публикации Барладяна привлекли внимание КГБ. Его допрашивали, проводили обыски, увольняли с работы. Дважды он оказался за решеткой за "клевету на советский строй". В целом шесть лет провел в лагерях, работая в каменном карьере. Даже тогда он не сломался: выдержал более года голодовки.

После освобождения вынужден был работать электромонтером, однако продолжал писать и исследовать культуру. В 1987 году он присоединился к Международному комитету защиты политзаключенных, а уже в 1990-х читал лекции в Канаде и США, вернувшись впоследствии к преподаванию в Одессе.

Наследие

Научное и культурное наследие Барладяну — более тысячи работ на шести языках. Это огромный вклад в развитие украинской гуманитарной мысли. Его жизнь и творчество является примером силы духа и преданности своей стране.

Напомним, в Одессе стартовало электронное обсуждение по переименованию двух городских объектов. Также в Дальницкой территориальной громаде Одесской области переименовали ряд улиц, названных в честь героев войны.

Одесса Одесская область декоммунизация улицы Новости Одессы переименования
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
