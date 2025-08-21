Активісти звинуватили мерію Одеси в уповільненні дерусифікації

Пустий покажчик. Фото ілюстративне: odesacity

Активісти звинувачують мерію Одеси у навмисному гальмуванні процесу дерусифікації міста. Йдеться про ідею перейменувати провулок Молокова на ім'я Ірини Попової.

Про це повідомляють активісти ГО "Робимо вам нерви".

Що не сподобалось активістам

На порталі "Соціально активний громадянин" триває голосування щодо перейменування провулка Молокова у Київському районі на провулок Ірини Попової.

Активісти стверджують, що таким чином міська влада протидіє процесу "дерусифікації", оскільки вважають соціологиню Ірину Попову "опоненткою українства".

"Замість того, щоб вшановувати тих, хто творив українську Одесу та нарешті вигребти з міста Чапаєвів, Молокових, Маресьєвих та инший мотлох нам вкотре пропонують імітацію дерусифікації. Тепер — через перейменування провулка Молокова на провулок Ірини Попової. Вона була публічною опоненткою українства, яка відкрито виступала проти української мови і захищала "трієдіну рускую культуру",— йдеться у повідомленні активістів.

Що відомо про Ірину Попову

Ірина Марківна Попова (1931 — 2008) — відома одеська соціологиня та правозахисниця. Наприкінці 1980-х – на початку 1990-х років вона була членом громадських організацій, які декларували своє прагнення відстоювати принципи демократії. А саме Народного Руху України та Історико-просвітницького, правозахисного, а також благодійного товариства "Одеський Меморіал".

Ірина Попова вважається однією з засновниць сучасної української соціології. Була першим в країні доктором філософських наук за спеціальністю "прикладна соціологія".

Ірина Попова вважається однією з засновниць сучасної української соціології. Була першим в країні доктором філософських наук за спеціальністю "прикладна соціологія".