Головна Одеса Меморіального комплексу на Європейській площі в Одесі не буде

Меморіального комплексу на Європейській площі в Одесі не буде

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 09:21
Прапорцям та лампадкам на Європейській площі не дали статус меморіалу місцевого значення
Прапори на Європейській площі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Активісти Одеси клопотали про надання інсталяції на честь памʼяті загиблих військових на Європейській площі статусу меморіалу місцевого значення. Однак мер міста Геннадій Труханов відмовив їм у цьому.

Про це повідомляють активісти ГО "Робимо вам нерви".

Скандал навколо меморіалу

Імпровізованій інсталяції на Європейській площі відмовили у наданні статусу меморіалу місцевого значення, оскільки місце його розташування було обране ініціятивно та без затвердження з міською радою. Крім того, ця локація не має достатньої площі, щоб проводити урочисті заходи. А представлені проєкти реіновації майданчику не відповідали високим архітектурним та містобудівним стандартам.

У відповіді міськради на запит активістів також зазначили, що наразі розробляється проєкт повноцінного меморіалу у співпраці мерією з родинами загиблих. Він буде розташований в межах вул. Канатної та проспекту Лесі Українки. Однак активістів обурило і це.

"Незрозуміло чому таке визначне місце для вшанування памʼяті буде побудоване так далеко від центру Одеси. Також це не привід забувати про повноцінне забезпечення безпеки та догляду за меморіялом на Європейській площі. Вимагаємо посилити нагляд за цією ділянкою", — йдеться у повідомленні активістів.

None - фото 1
Відповідь міськради. Фото: ГО "Робимо вам нерви"
None - фото 2
Активістам відповіли. Фото: ГО "Робимо вам нерви"
None - фото 3
Відповідь мера Одеси. Фото: ГО "Робимо вам нерви"

Одеса меморіал Геннадій Труханов активісти Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
