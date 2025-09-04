Памятник Исааку Бабелю в Одессе. Фото: Новини.LIVE/ Виктория Яслык

Одесса продолжает путь деколонизации и переосмысления собственного городского пространства. Одним из символических шагов стало решение о демонтаже памятника Исааку Бабелю. В течение десятилетий его фигура подавалась как пример "одесского колорита" и "жертвы сталинских репрессий". Однако за этой советской легендой скрыта совсем другая правда. Поэтому сегодня вопрос, почему именно этот памятник должен исчезнуть из городского ландшафта, становится не только культурным, но и политическим.

Что скрывает за собой памятник Бабелю журналисты Новини.LIVE поговорили с юристом и представителем общественной организации "История. Культура. Демократия" Артемом Карташовым.

Кто такой Исаак Бабель

Исаак Бабель был советским писателем, который активно поддерживал большевистскую власть. Он воевал в составе Первой конной армии Семена Буденного — той самой, которая жестоко подавляла украинские восстания и боролась против Армии УНР. В своих произведениях Бабель создавал образ "героических красных командиров", одновременно дискредитируя борцов за независимость Украины. Такая литературная стратегия была классическим примером советской пропаганды, когда искусство использовалось как идеологическое оружие.

"Он глорифицировал советский режим Сталина, пользовался всеми благами советской системы. За счет того, что был успешным пропагандистом и прислуживал Союзу, имел такие привилегии, как поездки за границу. Миф о его антисоветскости абсолютно не соответствует действительности", — отмечает юрист и представитель общественной организации "История. Культура. Демократия" Артем Карташов.

Юрист и представитель общественной организации "История. Культура. Демократия" Артем Карташов, об Исааке Бабеле. Фото: Новини.LIVE/ Виктория Яслык

Эти слова разрушают популярный в советской и постсоветской культуре образ Бабеля как "жертвы режима". На самом деле он долгое время был частью системы, получал выгоды от своей роли и активно служил идеологической машине. Его близость к верхушке НКВД лишь подчеркивает, насколько глубоким было это сотрудничество. Трагическая судьба писателя, которого в конце концов расстреляли в 1939 году, объясняется не его "оппозиционностью", а внутренними чистками сталинского аппарата.

Памятник подлежит демонтажу

Современная Украина, которая ведет войну против России, не может позволить себе оставлять в публичном пространстве символы советского господства. Закон о деколонизации четко запрещает чествование деятелей, которые устанавливали большевистскую власть, сотрудничали с репрессивными органами или распространяли имперскую идеологию. Фигура Бабеля соответствует всем этим критериям. Его произведения стали частью советского канона, который обесценивал украинское освободительное движение и создавал образ "единой советской родины".

"Бабель был сотрудником ЧК, сам писал об этом. Он устанавливал советскую власть в Украине, воевал против борцов за независимость, продвигал имперскую политику, глорифицируя Советский Союз и Сталина. Поэтому оставлять его в городском пространстве невозможно", — объясняет эксперт.

Памятник Исааку Бабелю в центре Одессы. Фото: Новини.LIVE/ Виктория Яслык

Речь идет не просто о памятнике, а о ценностях, которые стоят за ним. Для современных украинцев важно отделить настоящих героев от тех, кто служил империи. Тем более, что российская агрессия сегодня пытается восстановить тот самый советский миф, частью которого был Бабель. Демонтаж его памятника станет не только актом исторической справедливости, но и важным шагом в формировании новой идентичности города.

Новые имена

Изменения в городском пространстве уже происходят. Улица, ранее носившая имя Бабеля, переименована в честь украинского военного Дмитрия Иванова, погибшего в современной войне с Россией. Это очень символический шаг: на место советского пропагандиста приходит настоящий герой, отдавший жизнь за свободу своей страны. Такие решения формируют новую историческую память Одессы, которая опирается на украинское, а не советское наследие.

"Когда улица с советским именем получает название героя современной войны, это не просто формальность. Это акт возвращения исторической справедливости, это способ показать, что город живет настоящим и будущим, а не советскими мифами", — отмечает представитель общественной организации "История. Культура. Демократия" Артем Карташов.

Дмитрий Иванов герой в честь которого переименовали улицу Бабеля в Одессе. Фото: Региональное управление Сил территориальной обороны "Юг" ВСУ

Процесс переименования и демонтажа памятников не является "уничтожением истории". Наоборот, это возвращение настоящей исторической логики, когда город больше не воспроизводит чужую имперскую оптику. Одесса сегодня стоит перед важным выбором: либо оставаться заложницей советского наследия, либо творить собственную идентичность. И решение о демонтаже памятника Бабелю — это пример того, как город выбирает второй путь.

Мифы вокруг Исаака Бабеля

Одним из самых распространенных аргументов в пользу сохранения памятника Исааку Бабелю было то, что он стал жертвой сталинских репрессий. Сторонники этой позиции утверждали: если писателя расстрелял советский режим, значит, он не может быть олицетворением этого самого режима. Такой подход кажется на первый взгляд логичным, но на самом деле является манипулятивным. Ведь система Сталина уничтожала даже тех, кто долгое время ей служил. Поэтому сам факт репрессий еще не означает, что человек был оппонентом советской власти. Еще одним аргументом, который часто приводили, было утверждение, что Бабель писал "антисоветские произведения". На самом деле ни один из его текстов не содержит критики советского режима.

"Аргумент, что якобы Бабель был антисоветским писателем. Опять, не так. То есть нет ни одного антисоветского произведения Бабеля. "Конармия", которую он написал, получила критику со стороны одних людей, но в дальнейшем она была поддержана советскими пропагандистами. То есть военные такие, как Блюхер, и литераторы вроде Максима Горького вступили за Бабеля, и никаких серьезных последствий для него не было", — отмечает эксперт.

Памятник Исааку Бабелю, который планируют демонтировать. Фото: Новини.LIVE/ Виктория Яслык

Таким образом, легенда об "антисоветском творчестве" Бабеля не выдерживает никакой критики. Его литературное наследие нельзя отделить от той системы, которой он служил. Более того — редактирование его произведений в СССР было связано не с "неблагонадежностью" самого автора, а с тем, что многие его герои попадали под репрессии. То есть система сама переписывала историю, изымая нежелательные имена. Это еще раз доказывает: Бабель был частью механизма, а не его оппонентом. В современных дискуссиях часто подчеркивают, что Бабель был "великим литератором". И действительно, его произведения остаются доступными — они хранятся в библиотеках, переводятся и изучаются. Но литературное наследие — это одно, а чествование в публичном пространстве — совсем другое. Памятник или название улицы является высшей формой общественного признания. И здесь возникает вопрос: заслуживает ли этого человек, который служил империи и обесценивал борьбу украинцев за независимость?

"В таком случае, то, что он великий литератор, признают определенные люди - и это нормально. Есть библиотеки, есть литература, ее можно читать и изучать. Но если мы говорим об общественном пространстве — это высшая форма чествования. И именно здесь Бабелю не место", — подчеркивает представитель общественной организации "История. Культура. Демократия" Артем Карташов.

Юрист и представитель общественной организации "История. Культура. Демократия" Артем Карташов, о мифах вокруг Бабеля. Фото: Новини.LIVE/ Виктория Яслык

Никто не призывает "сжигать книги" или запрещать литературу. Речь идет лишь, что украинское публичное пространство должно принадлежать тем, кто боролся за свободу, а не тем, кто ее подавлял.

Новые памятники

Сегодня в Одессе параллельно идет еще один важный процесс — поиск новых фигур для чествования. Ведь деколонизация — это не только о сносе, но и о наполнении пространства новым содержанием. Уже семь лет тянется история с памятником Лесе Украинке, который до сих пор не завершен. Это показывает, насколько непросто менять символический ландшафт Одессы.

"Сейчас срок деколонизации продлили, принят закон о национальной памяти. Большинство улиц уже переименовано, но остаются такие, как Яши Гордиенко или Леонида Утёсова. Есть также большие "безликие" улицы — Университетская, Зоопарковая, которые не несут никакой ценности. Но решение об их переименовании принадлежит городскому совету, который очень тяжело принимает такие инициативы", — комментирует спикер.

Люди на улице Одессы. Фото: Новини.LIVE

В этом контексте ключевой задачей становится чествование украинских военных. Новый закон обязывает отмечать в топонимике тех, кто награжден орденами "За мужество" и другими государственными наградами. Это естественно и справедливо, ведь именно эти люди сегодня платят самую высокую цену за свободу страны. Переименование "нейтральных" улиц в их честь не вызовет сопротивления, но станет сильным сигналом для следующих поколений. Оно закрепит в городском пространстве память о современной борьбе, а не о советских мифах.

"Поэтому, по нашему убеждению, одна из важнейших форм чествования должна быть именно топонимия. Если городской совет и в дальнейшем будет игнорировать эти решения, право переименовывать перейдет к областной администрации. А мы, как участники рабочей группы, будем добиваться этого через общественное обсуждение и принятие решений на уровне области", — отметил представитель общественной организации "История. Культура. Демократия" Артем Карташов.

Юрист и представитель общественной организации "История. Культура. Демократия" Артем Карташов, о новых памятниках в Одессе. Фото: Новини.LIVE/ Виктория Яслык

Таким образом, Одесса постепенно избавляется от символов колониального прошлого и одновременно ищет новых героев для собственной памяти. Это сложный и долгий процесс, но именно он формирует будущее города — украинское, а не советское.

