Главная Одесса Когда на самом деле день рождения Одессы — 2 сентября или 19 мая

Когда на самом деле день рождения Одессы — 2 сентября или 19 мая

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 06:33
Когда исторический день основания Одессы
Оперный театр в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Одесса, как и каждый город, имеет свой День рождения. Традиционно его отмечают 2 сентября — дата, которая для многих одесситов давно стала неотъемлемой частью городской культуры. Но является ли именно эта дата настоящей? Историки утверждают: основания для этого праздника значительно условнее, чем может показаться на первый взгляд. Поэтому возникает вопрос — почему именно сентябрь и не является ли празднование скорее мифом, чем историческим фактом?

Об этом журналисты Новини.LIVE пообщались с одесским историком Игорем Мозговым.

Читайте также:

День города Одессы

Интересно, что сама дата 2 сентября не возникла сразу после основания города. Более того — она появилась только через три десятилетия. Ее автором считают историка и чиновника Аполлона Скальковского, которого современники называли "Геродотом Новороссийского края". Именно он во времена губернатора Михаила Воронцова решил навести порядок в исторической хронологии нашего города.

"Скальковский ничего лучшего не придумал, как взять 2 сентября и подкрепить эту дату документом о финансировании строительства порта. На самом же деле указа об основании Одессы не существует. Есть лишь рескрипт о начале работ в уже захваченном российской империей Хаджибей", — пояснил историк Игорь Мозговой.

історик Ігор Мозговий
Историк Игорь Мозговой о Дне рождения Одессы. Фото: Новини.LIVE

Фактически день города был "привязан" к имперской символике. Дату соотнесли с днем коронации императора Николая І, и именно так она закрепилась как официальная.

Почему именно 2 сентября

После провозглашения независимости Украина автоматически унаследовала советско-имперскую традицию. Пересматривать ее никто не стал, поэтому празднование осталось неизменным. Подобная ситуация, как отмечают исследователи, характерна и для многих других городов мира, где условные даты со временем становятся частью народной традиции.

"Даже если дата была выбрана искусственно, общество постепенно привыкает и начинает воспринимать ее как родную. Для большинства одесситов 2 сентября давно стало частью городской идентичности — независимо от исторической точности", — отметил эксперт.

Грецьке поселення біля Одеси.
Карта старого поселения возле Одессы. Фото: hor.net.ua

Впрочем, в последние годы в Одессе все активнее раздаются голоса сторонников другой версии. Они убеждены: настоящим "днем рождения" следует считать 19 мая 1415 года. Именно тогда, по свидетельству польского хрониста Яна Длугоша, из порта Коцюбиев отправились корабли с зерном в Константинополь. На месте современной Одессы существовало развитое поселение еще за три века до появления турецкого Хаджибея.

"Археологические находки подтверждают, что здесь была городская жизнь еще в XIV веке. Проблема лишь в том, что между литовским Коцюбиевом и турецким Хаджибеем остается значительный хронологический разрыв", — признает историк Игорь Мозговой.

Історик Ігор Мозговий про Одесу
Историк Игорь Мозговой, о том почему празднуют именно 2 сентября. Фото: Новини.LIVE

Поэтому версия о "средневековой Одессе" имеет как убедительные аргументы, так и слабые места. Сторонники имперской хронологии отмечают: около трехсот лет эта территория была фактически пустой. Именно поэтому спор между сторонниками "200+ лет" и "600+ лет" продолжается уже не одно десятилетие.

Раскопки на Приморском бульваре

Еще одна загадка одесской истории — место расположения крепости Хаджибей. Именно ее считают непосредственной предшественницей современного города. Первые попытки раскрыть тайну были сделаны еще в 1996 году неподалеку Воронцовского дворца под руководством профессора Добролюбского.

"Единственное, чем все тогда закончилось,  мы видим за спиной купол. Это греческие раскопки, которые открыли поселения колонии Гаванистриан. Их было всего двенадцать, и именно здесь, на Приморском бульваре, располагалось одно из них", — отмечает эксперт.

Скляний купол на Приморському бульварі
Стеклянный купол на Приморском бульваре. Фото: Новини.LIVE

С тех пор поиски продолжались неоднократно, последний раз — совсем недавно. Эти раскопки дали новые свидетельства: якобы здесь был военный бастион крепости Хаджибей. Но следует понимать: ни в советское время, ни в царское, ни в историографии официального подтверждения этому никто пока не предоставлял.

Идентичность Одессы

Однако вопрос раскопок ведет не только к археологии, но и к культурной самоидентификации. Ведь даже если бы остатки крепости были найдены, это не означало бы, что тогдашние жители считали себя "одесситами".

"Если сделать машину времени и вернуться в 1415 год, люди тогда очень удивились бы, если бы мы назвали их одесситами. Они идентифицировали себя как хаджибейцев или коцюбиевцев. Название Одесса появилось значительно позже", — объясняет историк.

Історик Ігор Мозговий про ідентичність Одеси
Историк Игорь Мозговой об идентичности Одессы. Фото: Новини.LIVE

Не исключено, что город может изменить название и в будущем. Никакого удивления не возникнет если через 50 или 100 лет Одессу переименуют. Это может произойти естественно, ведь поколение, которое не ассоциирует себя с имперским нарративом, уже выросло. Возможно, город снова будет называться Хаджибей или Коцюбиев.

Открытые вопросы истории

В отличие от Киева, где дату основания официально "назначили" — 1500 лет, в Одессе так сделать не получается. Здесь история слишком многослойная, и договориться об общей точке отсчета пока не удалось.

"Мы не можем в приказном порядке установить дату, как это сделали с Киевом. Тот же Рыбаков и Толочко сами признавали, что эта цифра была скорее символической", — подчеркивает историк Игорь Мозговой.

Історик Ігор Мозговий про питання заснування Одеси
Историк Игорь Мозговой о вопросе основания Одессы. Фото: Новини.LIVE

Поэтому сегодня город живет сразу с несколькими версиями собственного прошлого. В этом и заключается уникальность Одессы: ее история переплетает мифы, археологические факты и культурные дискуссии, оставляя пространство для новых открытий.

Ранее мы писали, что в Одессе официально открыли новые имена на Аллее героев в парке Шевченко. А также о том, почему в ближайшее время мемориального комплекса на Европейской площади не будет.

Одесса Украина история Новости Одессы событие
Виктория Яслык - редактор
Автор:
Виктория Яслык
