Когда исторический день основания Одессы

Оперный театр в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Одесса, как и каждый город, имеет свой День рождения. Традиционно его отмечают 2 сентября — дата, которая для многих одесситов давно стала неотъемлемой частью городской культуры. Но является ли именно эта дата настоящей? Историки утверждают: основания для этого праздника значительно условнее, чем может показаться на первый взгляд. Поэтому возникает вопрос — почему именно сентябрь и не является ли празднование скорее мифом, чем историческим фактом?

Об этом журналисты Новини.LIVE пообщались с одесским историком Игорем Мозговым.

День города Одессы

Интересно, что сама дата 2 сентября не возникла сразу после основания города. Более того — она появилась только через три десятилетия. Ее автором считают историка и чиновника Аполлона Скальковского, которого современники называли "Геродотом Новороссийского края". Именно он во времена губернатора Михаила Воронцова решил навести порядок в исторической хронологии нашего города.

"Скальковский ничего лучшего не придумал, как взять 2 сентября и подкрепить эту дату документом о финансировании строительства порта. На самом же деле указа об основании Одессы не существует. Есть лишь рескрипт о начале работ в уже захваченном российской империей Хаджибей", — пояснил историк Игорь Мозговой.

Историк Игорь Мозговой о Дне рождения Одессы. Фото: Новини.LIVE

Фактически день города был "привязан" к имперской символике. Дату соотнесли с днем коронации императора Николая І, и именно так она закрепилась как официальная.

Почему именно 2 сентября

После провозглашения независимости Украина автоматически унаследовала советско-имперскую традицию. Пересматривать ее никто не стал, поэтому празднование осталось неизменным. Подобная ситуация, как отмечают исследователи, характерна и для многих других городов мира, где условные даты со временем становятся частью народной традиции.

"Даже если дата была выбрана искусственно, общество постепенно привыкает и начинает воспринимать ее как родную. Для большинства одесситов 2 сентября давно стало частью городской идентичности — независимо от исторической точности", — отметил эксперт.

Карта старого поселения возле Одессы. Фото: hor.net.ua

Впрочем, в последние годы в Одессе все активнее раздаются голоса сторонников другой версии. Они убеждены: настоящим "днем рождения" следует считать 19 мая 1415 года. Именно тогда, по свидетельству польского хрониста Яна Длугоша, из порта Коцюбиев отправились корабли с зерном в Константинополь. На месте современной Одессы существовало развитое поселение еще за три века до появления турецкого Хаджибея.

"Археологические находки подтверждают, что здесь была городская жизнь еще в XIV веке. Проблема лишь в том, что между литовским Коцюбиевом и турецким Хаджибеем остается значительный хронологический разрыв", — признает историк Игорь Мозговой.

Историк Игорь Мозговой, о том почему празднуют именно 2 сентября. Фото: Новини.LIVE

Поэтому версия о "средневековой Одессе" имеет как убедительные аргументы, так и слабые места. Сторонники имперской хронологии отмечают: около трехсот лет эта территория была фактически пустой. Именно поэтому спор между сторонниками "200+ лет" и "600+ лет" продолжается уже не одно десятилетие.

Раскопки на Приморском бульваре

Еще одна загадка одесской истории — место расположения крепости Хаджибей. Именно ее считают непосредственной предшественницей современного города. Первые попытки раскрыть тайну были сделаны еще в 1996 году неподалеку Воронцовского дворца под руководством профессора Добролюбского.

"Единственное, чем все тогда закончилось, — мы видим за спиной купол. Это греческие раскопки, которые открыли поселения колонии Гаванистриан. Их было всего двенадцать, и именно здесь, на Приморском бульваре, располагалось одно из них", — отмечает эксперт.

Стеклянный купол на Приморском бульваре. Фото: Новини.LIVE

С тех пор поиски продолжались неоднократно, последний раз — совсем недавно. Эти раскопки дали новые свидетельства: якобы здесь был военный бастион крепости Хаджибей. Но следует понимать: ни в советское время, ни в царское, ни в историографии официального подтверждения этому никто пока не предоставлял.

Идентичность Одессы

Однако вопрос раскопок ведет не только к археологии, но и к культурной самоидентификации. Ведь даже если бы остатки крепости были найдены, это не означало бы, что тогдашние жители считали себя "одесситами".

"Если сделать машину времени и вернуться в 1415 год, люди тогда очень удивились бы, если бы мы назвали их одесситами. Они идентифицировали себя как хаджибейцев или коцюбиевцев. Название Одесса появилось значительно позже", — объясняет историк.

Историк Игорь Мозговой об идентичности Одессы. Фото: Новини.LIVE

Не исключено, что город может изменить название и в будущем. Никакого удивления не возникнет если через 50 или 100 лет Одессу переименуют. Это может произойти естественно, ведь поколение, которое не ассоциирует себя с имперским нарративом, уже выросло. Возможно, город снова будет называться Хаджибей или Коцюбиев.

Открытые вопросы истории

В отличие от Киева, где дату основания официально "назначили" — 1500 лет, в Одессе так сделать не получается. Здесь история слишком многослойная, и договориться об общей точке отсчета пока не удалось.

"Мы не можем в приказном порядке установить дату, как это сделали с Киевом. Тот же Рыбаков и Толочко сами признавали, что эта цифра была скорее символической", — подчеркивает историк Игорь Мозговой.

Историк Игорь Мозговой о вопросе основания Одессы. Фото: Новини.LIVE

Поэтому сегодня город живет сразу с несколькими версиями собственного прошлого. В этом и заключается уникальность Одессы: ее история переплетает мифы, археологические факты и культурные дискуссии, оставляя пространство для новых открытий.

