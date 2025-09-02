Коли історичний день заснування Одеси

Оперний театр в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Одеса, як і кожне місто, має свій День народження. Традиційно його відзначають 2 вересня — дата, яка для багатьох одеситів давно стала невід’ємною частиною міської культури. Та чи є саме ця дата справжньою? Історики стверджують: підстави для цього свята значно умовніші, ніж може здатися, на перший погляд. Тож постає питання — чому саме вересень і чи не є святкування радше міфом, ніж історичним фактом?

Про це журналісти Новини.LIVE поспілкувалися з одеським істориком Ігорем Мозговим.

Реклама

Читайте також:

День міста Одеси

Цікаво, що сама дата 2 вересня не виникла одразу після заснування міста. Ба більше — вона з’явилася лише через три десятиліття. Її автором вважають історика та чиновника Аполлона Скальковського, якого сучасники називали "Геродотом Новоросійського краю". Саме він за часів губернатора Михайла Воронцова вирішив навести лад в історичній хронології нашого міста.

"Скальковський нічого кращого не вигадав, як взяти 2 вересня й підкріпити цю дату документом про фінансування будівництва порту. Насправді ж указу про заснування Одеси не існує. Є лише рескрипт про початок робіт у вже захопленому російською імперією Хаджибеї", — пояснив історик Ігор Мозговий.

Історик Ігор Мозговий про День народження Одеси. Фото: Новини.LIVE

Фактично день міста було "прив’язано" до імперської символіки. Дату співвіднесли з днем коронації імператора Миколи І, і саме так вона закріпилася як офіційна.

Чому саме 2 вересня

Після проголошення незалежності Україна автоматично успадкувала радянсько-імперську традицію. Переглядати її ніхто не став, тож святкування залишилося незмінним. Подібна ситуація, як наголошують дослідники, характерна і для багатьох інших міст світу, де умовні дати з часом стають частиною народної традиції.

"Навіть якщо дата була обрана штучно, суспільство поступово звикає й починає сприймати її як рідну. Для більшості одеситів 2 вересня давно стало частиною міської ідентичності — незалежно від історичної точності", — зазначив експерт.

Мапа старого поселення біля Одеси. Фото: hor.net.ua

Втім, останніми роками в Одесі дедалі активніше лунають голоси прихильників іншої версії. Вони переконані: справжнім "днем народження" слід вважати 19 травня 1415 року. Саме тоді, за свідченням польського хроніста Яна Длугоша, з порту Коцюбіїв вирушили кораблі з зерном до Константинополя. На місці сучасної Одеси існувало розвинене поселення ще за три століття до появи турецького Хаджибея.

"Археологічні знахідки підтверджують, що тут було міське життя ще в XIV столітті. Проблема лише в тому, що між литовським Коцюбієвом і турецьким Хаджибеєм лишається значний хронологічний розрив", — визнає історик Ігор Мозговий.

Історик Ігор Мозговий, про те чому святкують саме 2 вересня. Фото: Новини.LIVE

Тож версія про "середньовічну Одесу" має як переконливі аргументи, так і слабкі місця. Прибічники імперської хронології наголошують: близько трьохсот років ця територія була фактично пусткою. Саме тому суперечка між прихильниками "200+ років" і "600+ років" триває вже не одне десятиліття.

Розкопки на Приморському бульварі

Ще одна загадка одеської історії — місце розташування фортеці Хаджибей. Саме її вважають безпосередньою попередницею сучасного міста. Перші спроби розкрити таємницю були зроблені ще у 1996 році неподалік Воронцовського палацу під керівництвом професора Добролюбського.

"Єдине, чим усе тоді закінчилось, — ми бачимо за спиною купол. Це грецькі розкопки, які відкрили поселення колонії Гаваністріан. Їх було лише дванадцять, і саме тут, на Приморському бульварі, розташовувалося одне з них", — зазначає експерт.

Скляний купол на Приморському бульварі. Фото: Новини.LIVE

З того часу пошуки продовжувалися неодноразово, востаннє — зовсім нещодавно. Ці розкопки дали нові свідчення: нібито тут був військовий бастіон фортеці Хаджибей. Але слід розуміти: ні в радянський час, ні в царський, ні в історіографії офіційного підтвердження цьому ніхто поки не надавав.

Ідентичність Одеси

Проте питання розкопок веде не лише до археології, а й до культурної самоідентифікації. Адже навіть якби залишки фортеці були знайдені, це не означало б, що тодішні мешканці вважали себе "одеситами".

"Якщо зробити машину часу й повернутися у 1415 рік, люди тоді дуже здивувалися б, якби ми назвали їх одеситами. Вони ідентифікували себе як хаджибейців чи коцюбієвців. Назва Одеса з’явилася значно пізніше", — пояснює історик.

Історик Ігор Мозговий про ідентичність Одеси. Фото: Новини.LIVE

Не виключено, що місто може змінити назву і в майбутньому. Ніякого здивування не виникне якщо через 50 чи 100 років Одесу перейменують. Це може статися природно, адже покоління, яке не асоціює себе з імперським наративом, уже виросло. Можливо, місто знову називатиметься Хаджибей чи Коцюбіїв.

Відкриті питання історії

На відміну від Києва, де дату заснування офіційно "призначили" — 1500 років, в Одесі так зробити не виходить. Тут історія надто багатошарова, і домовитися про спільну точку відліку поки що не вдалося.

"Ми не можемо в наказовому порядку встановити дату, як це зробили з Києвом. Той же Рибаков і Толочко самі визнавали, що ця цифра була радше символічною", — підкреслює історик Ігор Мозговий.

Історик Ігор Мозговий про питання заснування Одеси. Фото: Новини.LIVE

Тож сьогодні місто живе одразу з кількома версіями власного минулого. У цьому й полягає унікальність Одеси: її історія переплітає міфи, археологічні факти та культурні дискусії, залишаючи простір для нових відкриттів.

Раніше ми писали, що в Одесі офіційно відкрили нові імена на Алеї героїв в парку Шевченка. А також про те, чому найближчим часом меморіального комплексу на Європейській площі не буде.