В Одесі відкрили нові таблички на честь героїв - яким чином

Військові згадують загиблих. Фото: Новини.LIVE

В Одесі у Парку Шевченка встановили 82 нових пам'ятних таблички на честь героїв, які загинули, захищаючи Україну. Рідні військових, які прийшли на відкриття, не могли стримувати сліз, коли згадували захисників.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця події.

Згадували рідних

Син Ірини пішов довровольцем на фронт ще на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Він був розвідником та загинув під час виконання бойового завдання в Донецькій області.

"Вони виконували операцію далеко за межею, адже це розвідка. Він повів туди своїх побратимів, але була здійснена атака дронів і йому трохи не пощастило... Тепер він світить нам з небес",— каже Ірина.

Ірина, матір героя. Фото: Новини.LIVE

Пам'ятні дошки. Фото: Новини.LIVE

Оксана прийшла, аби згадати свого колегу, який також пішов на війну з першого дня повномасштабного вторгнення. Він приймав участь у бойових діях в Луганській області. Однак одного дня він потрапив під обстріл та отримав значні поранення, від яких помер вже в Одесі. Вдома у нього залишилося троє дітей, дружина та матір.

"Його діти ще маленькі, вони ще навчаються. В останній раз бачились ще у вересні, коли він був у відпустці. Накрив нам стіл і був нам дуже вдячний за передачки, які ми йому відправляли на фронт. Була тепла зустріч, тоді він думав, що повернеться...", — каже Оксана.

Оксана, згадує колегу. Фото: Новини.LIVE

Мер Одеси поклав квіти. Фото: Новини.LIVE

Загиблі герої

В День Захисників та захисниць України нові пам'ятні дошки було урочисто відкрито. За кожним із встановлених стендів стоїть кропітка робота щодо збору інформації та її перевірки. Але робити це необхідно, аби люди пам'ятали тих, кого вже не повернути.

"Це спільна робота родин загиблих та міської ради. Ми збираємо інформацію по чатах, по родинах, по кладовищах. Гуртуємося та об'єднуємося і кожного разу до пам'ятних дат відкриваються нові імена",— каже Інга Істоміна, голова однієї з громадських організацій.

Інга Істоміна, активістка. Фото: Новини.LIVE

Військовий оркестр. Фото: Новини.LIVE

Покладання квітів. Фото: Новини.LIVE

Майже всі — одесити

Майже всі військові, на честь кого сьогодні вікрили пам'ятні дошки — одесити. Виключеннями є лише герої, рідні внутрішньо-переміщених осіб, що проживають у нашому місті. Активісти кажуть: такі аллеї мають бути і в інших районах міста, аби люди, які там проживають теж мали змогу згадати героїв.

"Майже всі із цих 82 осіб — одесити, окрім рідних ВПО. героїв багато і вони з різних місць нашої Одеси. Ми будемо ще розмовляти з представниками райадміністрацій міста про те, щоб і по районах зробити локації для вшанування пам'яті наших героїв",—каже активістка Ангеліна Любчак.

Активістка Ангеліна Любчак. Фото: Новини.LIVE

Службовці ВМС. Фото: Новини.LIVE

Військові у парку. Фото: Новини.LIVE

Аллея Героїв в Одесі

Аллею Героїв в Одесі відкрили рівно рік тому, 29 серпня 2024-го. У той день на ній було представлено по понад 200 імен. Але сьогодні вона налічує понад 500 пам'ятних дошок на честь загиблих військових ЗСУ.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про урочисті заходи на кладовищі. А також про те, яким чином вшанували пам'ять захисників та захисниць у культурній столиці.