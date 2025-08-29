Відео
Україна
Головна Одеса Їх забрала війна — в Одесі вшанували пам'ять героїв

Їх забрала війна — в Одесі вшанували пам'ять героїв

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 12:11
В Одесі вшанували пам'ять захисників - яким чином
Військові на кладовищі. Фото: Одеська мерія

Сьогодні відмічають День памʼяті Захисників і Захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Аби вшанувати героїв, в Одесі поклали квіти до місця, на якому скоро буде встановлений тематичний меморіал.

Про це повідомляє пресслужба одеської мерії.

Читайте також:

Покладання квітів

В Одесі в День памʼяті Захисників і Захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність, поклали квіти до памʼятного знаку в секторі поховань Героїв на одному з кладовищ міста.

До траурного заходу долучилися родини загиблих, ветерани, військові, священнослужителі та посадовці. Повідомляється, що на місці покладання квітів планують встановити меморіал на честь героїв, які віддали свої життя. 

None - фото 1
Побратими на кладовищі. Фото: Одеська мерія
None - фото 2
Покладання квітів. Фото: Одеська мерія
None - фото 3
Траурний захід. Фото: Одеська мерія

Що відомо про День пам'яті

29 серпня — День пам’яті захисників та захисниць України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Цю траурну дату встановлено Указом Президента від 23 серпня 2019 року для увічнення героїзму військовослужбовців і добровольців, котрі віддали життя.

Саме в цей день у 2014 році російські війська розстріляли колони українських військових під час їхнього виходу з оточення під Іловайськом так званим "зеленим коридором". Трагічні події розгорталися на полях соняшників. Тому цю рослину було обрано символом Дня пам’яті.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про успішну атаку ЗСУ на Крим. А також про те, яким чином вшанували пам'ять захисників та захисниць у Львові.

Одеса ЗСУ цвинтар Новини Одеси війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
