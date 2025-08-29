В Одесі вшанували пам'ять захисників - яким чином

Військові на кладовищі. Фото: Одеська мерія

Сьогодні відмічають День памʼяті Захисників і Захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Аби вшанувати героїв, в Одесі поклали квіти до місця, на якому скоро буде встановлений тематичний меморіал.

Про це повідомляє пресслужба одеської мерії.

Покладання квітів

В Одесі в День памʼяті Захисників і Захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність, поклали квіти до памʼятного знаку в секторі поховань Героїв на одному з кладовищ міста.

До траурного заходу долучилися родини загиблих, ветерани, військові, священнослужителі та посадовці. Повідомляється, що на місці покладання квітів планують встановити меморіал на честь героїв, які віддали свої життя.

Побратими на кладовищі. Фото: Одеська мерія

Покладання квітів. Фото: Одеська мерія

Траурний захід. Фото: Одеська мерія

Що відомо про День пам'яті

29 серпня — День пам’яті захисників та захисниць України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Цю траурну дату встановлено Указом Президента від 23 серпня 2019 року для увічнення героїзму військовослужбовців і добровольців, котрі віддали життя.

Саме в цей день у 2014 році російські війська розстріляли колони українських військових під час їхнього виходу з оточення під Іловайськом так званим "зеленим коридором". Трагічні події розгорталися на полях соняшників. Тому цю рослину було обрано символом Дня пам’яті.

