В Одессе почтили память защитников - каким образом

Военные на кладбище. Фото: Одесская мэрия

Сегодня отмечают День памяти Защитников и Защитниц, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Чтобы почтить героев, в Одессе возложили цветы к месту, на котором скоро будет установлен тематический мемориал.

Об этом сообщает пресс-служба одесской мэрии.

Возложение цветов

В Одессе в День памяти Защитников и Защитниц, погибших в борьбе за независимость, возложили цветы к памятному знаку в секторе захоронений Героев на одном из кладбищ города.

К траурному мероприятию присоединились семьи погибших, ветераны, военные, священнослужители и чиновники. Сообщается, что на месте возложения цветов планируют установить мемориал в память о героях, отдавших свои жизни.

Побратимы на кладбище. Фото: Одесская мэрия

Возложение цветов. Фото: Одесская мэрия

Траурное мероприятие. Фото: Одесская мэрия

Что известно о Дне памяти

29 августа — День памяти защитников и защитниц Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства. Эта траурная дата установлена Указом Президента от 23 августа 2019 года для увековечения героизма военнослужащих и добровольцев, которые отдали жизнь.

Именно в этот день в 2014 году российские войска расстреляли колонны украинских военных во время их выхода из окружения под Иловайском по так называемому "зеленому коридору". Трагические события разворачивались на полях подсолнухов. Поэтому это растение было выбрано символом Дня памяти.

